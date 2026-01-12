La reacción hot de Ian Lucas en las redes tras los rumores de pelea con Evangelina Anderson

Desde que empezó MasterChef Celebrity (Telefe) que hay una pareja que se llevó todas las miradas. Se trata de Ian Lucas y Evangelina Anderson quienes nunca confirmaron que tuvieron algo más que una amistad, pero los rumores crecieron y se volvieron incontrolables.

Hace unos días trascendió que hubo un cortocircuito entre los dos que los distanció de manera definitiva. Incluso fue la exbailarina la que, furiosa, salió a contestar en las redes sobre lo que dijeron de ellos.

Esta madrugada, Ian Lucas se volcó a su cuenta de Instagram donde tuvo una reacción totalmente diferente a la de su compañera. Tras todo lo que se habló este fin de semana, el streamer publicó una foto hot.

El mediático se sacó una selfie en el baño tras ducharse, en la que se lo ve solo con una toalla que le cubre las partes íntimas. Sin decir una palabra, Lucas solo compartió un emoji de sueño.

El posteo se puede leer de dos maneras: en primer lugar, que le “da fiaca” todo lo que están hablando sobre él desde hace varios días; en segundo punto, al mostrarse provocativo, deja en claro que está solo.

Ian Lucas se mostró sin ropa tras los rumores de pelea con Evangelina Anderson. (Foto: Instagram/ianlucas)

Los rumores se iniciaron luego de que Ian Lucas fuera muy determinante en sus redes tras una frase que había dicho Evangelina Anderson. “Nosotros somos compañeros y funcionales al show”, había comentado la modelo.

Al youtuber no le hizo nada de gracia lo que escuchó y había sido contundente. “Los que me conocen saben que así como me ven soy yo, transparente, impulsivo. Que siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento. Que mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy y siempre voy a ser el mismo”, había lanzado.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre el cortocircuito con Ian Lucas

En medio de los rumores, Evangelina Anderson se encontró con una publicación de Instagram de PrimiciasYa en la que se mencionaban detalles de la supuesta separación.

La reacción de Evangelina Anderson ante la noticia de que se “separó” de Ian Lucas. (Foto: captura Instagram/evangelinaanderson – primiciasya)

“¡Ah! Nos separamos de un shippeo”, escribió Anderson como respuesta a esa noticia. Así, con esa palabra, dejó en claro que lo que pasa entre Ian y ella es solo un deseo de los fanáticos del reality.

Evangelina, además, fue tajante en otro comentario que dejó en Instagram: “¿En dónde contamos que teníamos algún tipo de relación como para separarnos? Jaja qué locura todo”.

Finalmente, descartó por completo que el streamer haya estado en su hogar junto a ella, como mencionaban los rumores. “Jamás vino a mi casa, vivo con mis tres hijos”, aseguró.