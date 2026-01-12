El tierno mensaje de Nicolás Vázquez a Dai Fernández durante sus vacaciones en Miami

Nicolás Vázquez está de vacaciones en Miami junto a su novia Dai Fernández, y ambos compartieron en sus redes sociales las fotos de los mejores momentos de su estadía en la playa.

“Las vacaciones que necesitaba. Agradecer siempre”, escribió el actor en un posteo donde mostró postales de atardeceres en el mar, cenas con música clásica en vivo, y una noche en la playa.

Las vacaciones de Nico Vázquez y Dai Fernández en Miami. (Foto: Instagram/nicovazquezok/dadyfernandez)

Por su parte, la actriz también hizo una publicación mostrando los mismos lugares que él en su cuenta de Instagram.

Aunque los dos decidieron no mostrarse juntos, Nico le dejo un comentario a su novia que no pasó desapercibido: un emoji de corazón, una sirena, y un fuego.

Frente al comentario, ella le respondió con un otro corazón y una carita tirando un beso.

El mensaje de Nico Vázquez en el posteo de Dai Fernández. (Foto: Instagram/dadyfernandez)

La profunda reflexión de Nicolás Vázquez después de un año difícil: “Construir más, destruir menos”

Nicolás Vázquez hizo un profundo posteo en sus redes sociales, donde reflexionó acerca de un año complicado, principalmente por la escandalosa separación de Gimena Accardi, con quien estuvo 18 años en pareja.

“Este año fue de mucho aprendizaje y, una vez más, confirmé que el verdadero éxito está de la puerta de mi casa para adentro, en mi familia”, aseguró el actor.

El posteo que compartió Nicolás Vázquez. (Foto: Instagram/nicovazquezok)

“Me siento muy amado por mi gente, por mis amigos y por el cariño enorme del público, que acompaña, abraza y está. Gracias de corazón a cada uno de ustedes por los mensajes, por el respeto y por el amor. Todo eso llega y se siente”, continuó.

Acto seguido, escribió una contundente frase que muchos relacionaron con sus conflictos personales. “Ojalá podamos elegir construir más y destruir menos. Vivir con más empatía, más amor y más paz. Pensar un poco más en el otro”, manifestó.

“Aprender a convivir, a vivir y dejar vivir. Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes. Gracias siempre”, finalizó.