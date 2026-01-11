Connect with us

Catalina Ruiz lanzó su nuevo tema “Busca un Confidente”

Catalina Ruiz es de Juan José Castelli Chaco, actualmente residente de la localidad de Villa Río Bermejito.

Cuenta con una carrera de al rededor de 4 años, lanzando en los últimos años varios temas musicales, con más de mil seguidores en las plataformas como Facebook tiktok e instagram.

Su sueño sería hacer una colaboración con Piko Frank y Lazaro Caballero.

Tengo un equipo musical increíble, actualmente son 9 integrantes que conforman el equipo de Caralina ruiz.

Finalizó esta entrevista con unas palabras para todo su público!
Llevo con orgullo y enalteza las raíces de mi chaco, actualmente me encuentro en plena producción musical, esperando lazar lo nuevo para finales de febrero.

No olviden de escuchar mi nuevo lanzamiento “

