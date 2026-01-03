Tras atacar Venezuela, Donald Trump anunció que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro fue “capturado y sacado“ de Venezuela junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques contra Caracas y otros puntos del país latinoamericano.

“Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país”, afirmó Trump en su red social, Truth Social.

“Esta operación se ha realizado en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Más detalles a continuación” dijo el republicano al anunciar una conferencia de prensa a las 13 en su residencia de Mar-a-Lago. “¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió Trump.

Posteriormente, en una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times, el mandatario estadounidense elogió la “brillante” operación militar.

El posteo de Donald Trump en el que afirma que capturaron a Nicolás Maduro. (Foto: captura Truth Social).

“Una gran planificación y un montón de tropas y personas excelentes”, dijo, citado por el diario . Maduro fue capturado por una división de la Delta Force, una unidad antiterrorista y de operaciones especiales, según el canal CBS.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez admitió en audios que “desconoce” el paradero de Maduro y pidió una “prueba de vida”.

Explosiones en Caracas y sobrevuelos

Las primeras explosiones en Caracas se escucharon cerca de las 2 de la mañana.

El gobierno de Maduro precisó que esta “gravísima agresión militar” incluyó objetivos en los estados Miranda y La Guaira, vecinos de la capital, así como Aragua, a una hora en auto.

Otra toma en la que se observan distintas explosiones en Caracas. (Video: X/@Gbastidas)

Uno de los objetivos en Caracas fue el fuerte militar Tiuna, el más importante del país. El ministro de Defensa denunció igualmente que los bombardeos afectaron poblaciones civiles, sin hasta ahora ofrecer un balance de víctimas.

El momento en el que se registran distintas explosiones en Caracas, Venezuela. (Video: X/@falasteen47).

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un “despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos. Sistemas de armas para la defensa integral”, según un video publicado en redes.

Vladimir Padrino López anunció el “despliegue masivo” de armas para la “defensa”.(Foto: captura).

El gobierno dijo en su comunicado que Maduro decretó el “estado de Conmoción Exterior”, que le da poderes especiales ante un conflicto militar externo.

“El pueblo y su gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino”, indicó el comunicado.

Un ataque tras meses de presión militar y económica

Es un “nuevo amanecer” para Venezuela: “El tirano se ha ido. Finalmente, enfrentará la justicia por sus crímenes”, dijo el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, tras el operativo.

El sorprendente ataque de Estados Unidos se produce tras meses de presión militar y económica cada vez mayor por parte de Trump sobre Maduro, al que acusa de dirigir un cartel de drogas, y la economía del país suramericano, dependiente de la exportación de petróleo, recurso del que posee las mayores reservas del mundo.

El presidente estadounidense dijo en diciembre que lo más “inteligente” sería que Maduro renunciara y, posteriormente, lanzó que los días en el poder del líder venezolano estaban “contados”.

Washington movilizó al Caribe una importante flotilla de buques militares y aviones de combate y atacó en más de 30 oportunidades presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico, dejando al menos 115 muertos en lo que expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos calificaron de “ejecuciones extrajudiciales”.

El anuncio de Trump sobre la captura de Maduro llega además dos días después de que este último intentara entablar conversaciones entre ambos, ofreciéndole cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas y la migración ilegal.

Trump dio diferentes argumentos para justificar su campaña contra Venezuela, entre ellos la afirmación de que el país es un importante exportador de drogas a Estados Unidos y que Venezuela se apoderó de los intereses petroleros estadounidenses.

Maduro negó en reiteradas oportunidades las acusaciones de Estados Unidos de que lidera el “Cartel de los Soles” y sostuvo que Washington quería derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela.