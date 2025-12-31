“Es mi deseo más grande”: un futbolista se ofreció para jugar en Boca y le mandó un contundente mensaje a Riquelme

El mercado de pases no se detiene en el último día del año y los jugadores y clubes buscan las mejores opciones para el 2026. En las últimas horas, un futbolista importante reiteró su deseo de jugar en Boca y se ofreció con un contundente mensaje para Juan Román Riquelme.

Se trata de Lucas Torreira, confeso hincha del Xeneize y que en varias oportunidades estuvo en la mira para ser nuevo refuerzo. Con el inicio del mercado de pases en Europa, el futbolista de 29 años se lanzó con todo para jugar en el club.

Lucas Torreira le mandó un claro mensaje a Juan Román Riquelme: “Me muero por jugar en Boca”.

“Te está llamando Juan Román Riquelme”, preguntó un periodista de Fix Entertainment en una entrevista. La respuesta de Torreira fue fuerte y directa: “¿Cuándo firmamos?“.

Y se sinceró sobre sus ganas de jugar en el Xeneize: “Es el deseo más grande que tengo yo como jugador de fútbol… Yo no hay un día que no piense en ese momento, es la realidad. Me muero por jugar en Boca. Pero bueno, me estoy preparando para eso porque sé que no es fácil ese mundo”.

Además, contó que tuvo una charla al respecto con Edinson Cavani: “Hace muy poco tiempo hablé con Edi y tuvimos una charla muy importante”.

Si bien el mediocampista uruguayo nunca ocultó su deseo de jugar en Boca, los caminos con el Xeneize nunca se cruzaron por diferentes situaciones. El jugador surgido en Montevideo Wanderers tiene contrato con Galatasaray hasta junio del 2028 y ese podría ser el momento para cumplir su sueño.

Incluso, en este mercado de pases, el conjunto de la Ribera estaría en busca de un mediocampista central, posición donde juega Torreira, pero su nombre todavía no apareció entre las prioridades.