Con dos palabras: el mensaje con el que Miguel Borja se despidió de los hinchas de River

El delantero colombiano lanzó un posteo en su último día de contrato con el Millonario.

A pocas horas de que se termine su contrato con River, Miguel Borja se despidió de los hinchas del Millonario en las redes sociales tras confirmarse que no seguirá siendo jugador del club a partir de 2026. El delantero que supo marcar decenas de goles en Núñez se marcha criticado por su último desempeño en la institución.

El primer posteo del futbolista colombiano tuvo solo dos palabras para los simpatizantes de River: “Gracias totales”. A través de una publicación en Instagram, Borja difundió un video del gol que le convirtió a Libertad de Paraguay en la Copa Libertadores.

El posteo de Borja para despedirse de River. (Fuente: Instagram)
“Por aquí estaré haciéndolo durante el día, mi gente”, comentó el goleador en un mensaje que parecería adelantar una serie de nuevos posteos en su despedida del Millonario.

Miguel Borja seguirá su carrera en México

Miguel Borja, tras finalizar su contrato con River en diciembre, decidió unirse al Cruz Azul de México, descartando un posible pase a Boca. El delantero colombiano llegó al país norteamericano para firmar un contrato de dos años con el club, que incluye la opción de extenderlo por un año más si cumple ciertos objetivos.

A pesar de los rumores que lo vinculaban con Boca, Borja optó por la oferta de Cruz Azul, donde se espera que realice su revisión médica y se integre al equipo dirigido por Nicolás Larcamón.

Borja, quien anotó 62 goles en 159 partidos con River, había coqueteado con Boca, mencionando que tenía ofertas de varios clubes y que su hermano es hincha del Xeneize. Sin embargo, las negociaciones con el equipo de La Ribera no avanzaron.

Finalmente, Cruz Azul se adelantó y se aseguró los servicios de Borja, quien jugará por primera vez en la Liga MX.

