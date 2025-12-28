Investigan si las relaciones sexuales ayudan a una cicatrización más rápida de las heridas

Además de ser placentero, mantener relaciones sexuales tiene beneficios para la salud. Ahora parecería ser que a la actividad se le suma un nuevo punto a favor: el sexo podría ayudar a que las heridas sanen más rápido al reducir el estrés. En ese sentido, el papel de la hormona oxitocina que se segrega durante los encuentros íntimos podría provocar una mayor rapidez en la curación de heridas.

Para ver qué papel juega la oxitocina en estos procesos, la doctora Beate Ditzen de la Universidad de Zúrich recurrió a un particular ensayo, tomó a 80 parejas heterosexuales sanas a las que, previamente, les causó heridas leves y les aplicó oxitocina nasal durante el período que duró el ensayo. Luego, dejó que la naturaleza actuara.

Las parejas que tuvieron más sexo registraron niveles más bajos de cortisol, -la llamada hormona del estrés-, en saliva, pero además la experta dijo: “Observamos una mejor cicatrización de las heridas en el grupo que combinó la interacción [PAT] y la oxitocina, pero ese efecto es mucho menos intenso que el que se produce en aquellos que combinaron la oxitocina con un comportamiento táctil natural e, incluso, con un comportamiento sexual o íntimo”.

Ditzen señaló luego: “Ahora sabemos que tenemos indicios muy sólidos de que la oxitocina parece ser un mecanismo subyacente que media estos efectos de la interacción positiva entre la pareja”.

Más oxitocina, menos cortisol

La psicóloga española y máster en sexología clínica y terapia de parejas, Verónica Vivero lo explicó en detalle: “Popularmente se conoce a la oxitocina como la hormona del amor porque es la encargada de, entre otros aspectos, afianzar los vínculos que tenemos con los demás. No solo es importante en el sexo, está implicada en el parto, en la lactancia –ayuda a afianzar el vínculo con el bebé – y contribuye al apego en general”.

Las caricias, besos o, simplemente, el contacto físico, sobre todo, piel con piel (en pareja, familia, amigos, mascotas) hacen que liberemos mucha oxitocina. Vivero indica que esta hormona es un modulador emocional que nos ayuda a regular el estrés, porque baja el cortisol.

Durante el proceso de excitación previo a la relación sexual, el cuerpo envía señales al hipotálamo, donde se produce la hormona oxitocina y la experta dijo que empieza a crearse un cóctel químico de hormonas y neurotransmisores (dopamina, adrenalina, endorfinas y oxitocina). “Si la experiencia, además, ha sido de calidad, el pico máximo de mayor liberación de oxitocina llegará con el orgasmo”, señaló.

La sexóloga manifestó que, cuando hay un apego fuerte con la persona con la tenemos la relación, se produce aún más oxitocina, aunque advierte que no todo gira alrededor de la penetración y que muchas veces, unos besos, caricias o, incluso, cruzar la mirada con la persona que queremos, desprende oxitocina en mayor calidad.