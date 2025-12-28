Connect with us

Hi, what are you looking for?

Bienestar

Investigan si las relaciones sexuales ayudan a una cicatrización más rápida de las heridas

Published

Científicos alemanes estudian el rol de la oxitocina generada tras un vínculo íntimo en la sanación de algunas lastimaduras.

Además de ser placentero, mantener relaciones sexuales tiene beneficios para la salud. Ahora parecería ser que a la actividad se le suma un nuevo punto a favor: el sexo podría ayudar a que las heridas sanen más rápido al reducir el estrés. En ese sentido, el papel de la hormona oxitocina que se segrega durante los encuentros íntimos podría provocar una mayor rapidez en la curación de heridas.

Para ver qué papel juega la oxitocina en estos procesos, la doctora Beate Ditzen de la Universidad de Zúrich recurrió a un particular ensayo, tomó a 80 parejas heterosexuales sanas a las que, previamente, les causó heridas leves y les aplicó oxitocina nasal durante el período que duró el ensayo. Luego, dejó que la naturaleza actuara.

El sexo puede generar muchos beneficios. (Foto: Adobe Stock)
El sexo puede generar muchos beneficios. (Foto: Adobe Stock)

Las parejas que tuvieron más sexo registraron niveles más bajos de cortisol, -la llamada hormona del estrés-, en saliva, pero además la experta dijo: “Observamos una mejor cicatrización de las heridas en el grupo que combinó la interacción [PAT] y la oxitocina, pero ese efecto es mucho menos intenso que el que se produce en aquellos que combinaron la oxitocina con un comportamiento táctil natural e, incluso, con un comportamiento sexual o íntimo”.

Ditzen señaló luego: “Ahora sabemos que tenemos indicios muy sólidos de que la oxitocina parece ser un mecanismo subyacente que media estos efectos de la interacción positiva entre la pareja”.

Más oxitocina, menos cortisol

La psicóloga española y máster en sexología clínica y terapia de parejas, Verónica Vivero lo explicó en detalle: “Popularmente se conoce a la oxitocina como la hormona del amor porque es la encargada de, entre otros aspectos, afianzar los vínculos que tenemos con los demás. No solo es importante en el sexo, está implicada en el parto, en la lactancia –ayuda a afianzar el vínculo con el bebé – y contribuye al apego en general”.

Las caricias, besos o, simplemente, el contacto físico, sobre todo, piel con piel (en pareja, familia, amigos, mascotas) hacen que liberemos mucha oxitocina. Vivero indica que esta hormona es un modulador emocional que nos ayuda a regular el estrés, porque baja el cortisol.

Durante el proceso de excitación previo a la relación sexual, el cuerpo envía señales al hipotálamo, donde se produce la hormona oxitocina y la experta dijo que empieza a crearse un cóctel químico de hormonas y neurotransmisores (dopamina, adrenalina, endorfinas y oxitocina). “Si la experiencia, además, ha sido de calidad, el pico máximo de mayor liberación de oxitocina llegará con el orgasmo”, señaló.

La sexóloga manifestó que, cuando hay un apego fuerte con la persona con la tenemos la relación, se produce aún más oxitocina, aunque advierte que no todo gira alrededor de la penetración y que muchas veces, unos besos, caricias o, incluso, cruzar la mirada con la persona que queremos, desprende oxitocina en mayor calidad.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Espectáculos

Maxi López pasó Navidad con Daniela Christiansson y su hija Elle: un sentido mensaje y el guiño de Wanda Nara

El participante de MasterChef Celebrity celebró Nochebuena relajado y en familia. A punto de ser papá por quinta vez, compartió emotivas postales del encuentro...

4 días ago

Deportes

Ni Playa de Carmen, ni las Maldivas: las humildes vacaciones de “Maravilla” Martínez con amigos y familiares

En los últimos días, se viralizaron imágenes del goleador de Racing, en el campo, rodeado de sus seres queridos. A esta altura del año,...

4 días ago

Politica

Un ministro de Zdero admitió entregó paraguas a los inundados… RCL NO MIENTE TILIN!!!

Diego Gutiérrez, quien tiene a su cargo Desarrollo Humano, reconoció que las sombrillas fueron repartidas como “paliativo a gente que tenía el agua hasta...

2 días ago

NOTICIAS

“Que el dueño de la bala se cuide”: la bronca de la tía de la nena baleada en Morón en Nochebuena

La menor de 12 años sigue en terapia intensiva tras recibir una bala perdida en la cabeza durante los festejos de Navidad. Sus tíos...

4 días ago