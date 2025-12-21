“NNTV Michelle Notagay cierra el año con las mejores entrevistas Nacionales e internacionales “

Feliz que este año fue a puro éxito, pasaron por mi Programa Artistas Internacionales como:
Demphra “La Factoria ” Kevin Roldan, La Exce, Makano, Javiielo, Jairo Vera, Fumaratto Ferroso,
Aspirante.
Artistas Nacionales como: Dr Monkey Dj
El Salastkbron, L=Ganate , Vaioflow, Maty y los Gedes.
Luz Eluney.
Deportistas: Locomotora Oliveras, Tigresa Acuña, Brian Castaño, Gonzalo Patón Basile
Influencer: Yao Cabrera
Moda: Roberto Piazza, Daniel Casalnovo, Marcelo Silveira
Modelos: Majo Dupre, Támara Gala, Alicia Barbasola.
Actores: Mariano Martinez
Tarotista: Jimena La Torre
Con una excelente Producción y Staff!
