Espectáculos

“NNTV Michelle Notagay cierra el año con las mejores entrevistas Nacionales e internacionales “

Published

Feliz que este año fue a puro éxito, pasaron por mi Programa Artistas Internacionales como:

Demphra “La Factoria ” Kevin Roldan, La Exce, Makano, Javiielo, Jairo Vera, Fumaratto Ferroso,
Aspirante.

Artistas Nacionales como: Dr Monkey Dj
El Salastkbron, L=Ganate , Vaioflow, Maty y los Gedes.
Luz Eluney.

Deportistas: Locomotora Oliveras, Tigresa Acuña, Brian Castaño, Gonzalo Patón Basile

 

 

Influencer: Yao Cabrera

Moda: Roberto Piazza, Daniel Casalnovo, Marcelo Silveira

Modelos: Majo Dupre, Támara Gala, Alicia Barbasola.

Actores: Mariano Martinez
Tarotista: Jimena La Torre

Con una excelente Producción y Staff!

Producción general @michelle_notagay
Producción digital: @rominaltassinari
📹 @crisi_vallejos
📹 Analia Leiva
Estilismo: @tudezeook de @alvarooxoby
Makeup @albertocasade

