Michelle Notagay recibo el 2026 Diva, Soltera

Producción Fotográfica en Pinamar, cerrando este año y recibiendo este 2026 Diva y soltera.

En la mía, Universo femenino la rebelión donde la tinta no pide permiso y solo fluye. Aquí en el espectacular hotel @terrazasalmarpinamar 📸 👑🔥💪

Una Producción Fotográfica estupenda con mi ph de toda la vida 📸 @aleruspil.ph

 

😍Para mis seguidores Su amor está aquí trabajando arduamente, cocinando éxitos 📸📹👑

 

🎙 Ya sabemos que lo que viene para cerrar este año! Unas entrevistas increíbles con un lujo de Artistas en mi Programa @mntvmichellenotagay

Disfrutando mi vida a pleno, soltera y feliz.

Estilismo @tudezeook de @alvarooxoby 💋
Makeup: Alberto Casadei

Fuente: Michelle Notagay MNTV

