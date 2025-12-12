La reacción de Fabián Cubero al escuchar que a Nicole Neumann le gustaría ir al cumpleaños de 15 de su hija

Allegra, la hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann, prepara su fiesta de 15. A raíz de las internas familiares, al igual que su hermana Indiana, la adolescente tendrá un viaje con su mamá y un megafestejo con su papá.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la quinceañera no estaría del todo convencida, ya que su sueño sería el de la familia unida. A raíz de esto, el exfutbolista dio su versión.

“No, se arregló eso. O sea, siempre fue la fiesta con uno y el viaje con el otro, no entiendo por qué tanto conflicto”, dijo Cubero en A la tarde (América).

(Foto: Captura eltrece – América)

Fue entonces, que el cronista remarcó que tal vez, más allá del viaje, a la modelo le gustaría estar en la fiesta. “Sí, o sea, a mí también me encantaría ir de viaje, pero la fiesta con uno y el viaje con el otro”, retrucó el exfubtolista dejando en claro que eso no va a ser posible.

Acto seguido, opinó: “Es normal, o sea, hay vínculos que siguen normal y otros no tanto. Y bueno, a veces se puede y a veces no. En este caso, lo más lógico y lo más coherente para nosotros, para nuestra situación, es hacer la fiesta con uno y el viaje con el otro. Pero ya está establecido así”. “No entiendo por qué quiere participar de algo que no se arregló”, sentenció.

A modo de cierre, remarcó que Nicole no tiene ningún tipo de relación con su familia. “Se cortó todo tipo de vínculo. Obviamente, han pasado muchas cosas y no hay vínculo”, concluyó.

Fabián Cubero opinó del mea culpa que hizo Nicole Neumann sobre su relación

Días atrás, Nicole Neumann sorprendió con un mea culpa por la mediatización de sus conflictos familiares.

Al ser consultado al respecto, Fabián Cubero fue tajante: “¿Y eso lo dijo antes de todo este conflicto de los 15 que dijo después? Entonces, ¿por qué seguimos exponiendo lo del 15?”. “O sea, si hizo mal en exponer las cosas, ¿por qué seguimos exponiendo que quiere ir al 15? Si vos estás haciendo un mea culpa de algo, no lo hacés más”, opinó.

Fabián Cubero opinó del mea culpa que hizo Nicole Neumann sobre su relación (Foto: Captura América)

En cuanto a los dichos de Nicole que dijo que hay que limar asperezas por el bien de sus hijas, apuntó: “Entiendo”. “No concuerda lo que dice. Ustedes conocen el medio, ustedes ya saben cómo es cada uno, van a escuchar un montón de cosas que después en la realidad no suceden. Y te lo estoy demostrando acá con cosas que dijo, cosas que hizo. Entonces, dijo un montón de cosas que no se cumplieron”, sostuvo molesto.

A modo de cierre, sentenció: “Entonces, me está diciendo que no se supo manejar, que se arrepiente de haber expuesto todo públicamente y demás. Y de pronto sale a exponer otra vez todo lo del 15. Yo ya estoy cansada de escuchar un montón de cosas que después en la realidad no pasa, no suceden”.