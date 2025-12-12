La exigente rutina nocturna que hace Tamara Báez para cambiar su cuerpo

Tamara Báez está haciendo todo lo posible para modificar su cuerpo de manera extrema y así lo muestra en sus redes.

En los últimos días empezó una rutina nocturna muy particular que está relacionada con la liposucción que se hizo hace un tiempo.

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió una foto en la que se mostró, por la noche, en la cama. “Segunda noche durmiendo con la faja XXS”, escribió, mientras se dejó ver con el particular atuendo.

Tamara también lució un cambio de look determinante. En los últimos días pasó del morocho a los claritos rubios. “¿Les gusta? A mí me encantó“, escribió en su historia.

Tamara Báez mostró la exigente rutina nocturna que debe cumplir para cambiar su cuerpo. (Foto: Instagram/tamibaez222)

Además, para reafirmar sus modificaciones corporales, Tamara también republicó un posteo que hizo su novio Thiago Martínez, en el que se la ve junto a él.

En la selfie que publicó el influencer aparece con Tamara, mientras le toca la cola. “Te amo, bebé”, le respondió la instagrammer, junto a un emoji de un corazón.

Cómo cambió su cuerpo Tamara Báez

Hace unos días, Tamara Báez publicó varias fotos en las que mostró cómo le quedó la cirugía y una de las postales fue muy sugerente.

En un posteo que compartió, la influencer no ocultó su alegría por las modificaciones. “Un mes y cuatro días de mi cirugía y los cambios ya son increíbles para mí”, escribió, junto una instantánea en la que se veía parte de su fisonomía.

Tamara Báez habló de su recuperación a un mes de su cirugía estética. (Foto: Instagram/tamibaez222)

Luego, aclaró que recién en dos meses puede empezar a hacer ejercicio en el gimnasio. “Ya bajé bastante de peso y estoy muy feliz”, cerró el posteo, junto a un emoji de una carita llorando de emoción y un corazón.

Además de esa foto, Tamara republicó un posteo que hizo su novio Thiago. Allí, el joven sacó una selfie de los dos en la que ella está de espaldas, en una pose sumamente provocativa, donde se dan un beso en la boca.

En sus redes, Tamara les había contado a sus seguidores qué es lo que la motivó a hacerse la cirugía estética.

Tamara Báez mostró su cuerpo tras la cirugía estética que se hizo. (Foto: Instagram/tamibaez.333)

“Estoy chocha. No aguantaba más tener semejante panza y estar tan ancha de los costados. Igual, nunca tuve caderas, unas buenas caderas y ahora tengo caderas. Me siento contenta porque apenas van dos semanas. Los resultados se ven a los dos meses, a los 3 o a los 6. Así que ya estoy contenta y ando por todos lados”, reflexionó en una historia de Instagram.

Luego, contó cómo se sentía en aquel momento. “Ando superbien. Hoy me dolió un poquito la panza porque la alcé a Jamaica y ahora quiero estar en cama, nomás. Creo que ando mucho, demasiado. Tendría que dejar de caminar tanto porque me da miedo de que pase cualquier cosa”, se sinceró.