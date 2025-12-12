El sincericidio de Eugenia Tobal sobre Germán Martitegui tras su salida de MasterChef Celebrity

Eugenia Tobal fue la última participante eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe) y cerró su participación en medio de una gala muy emotiva. La actriz se despidió rodeada por el cariño de sus compañeros y agradeció cada momento que vivió frente a las cocinas más famosas del país.

Este jueves, Tobal asistió al ciclo Chef Diván de Vero Lozano para repasar su experiencia y en medio de su charla, surgió un filoso tema: el rumor sobre su tensa relación con Germán Martitegui que habría motivado su decisión de abandonar el concurso.

Sobre este particular, la aludida fue tajante: “Yo te voy a decir la verdad de todo. No pasó nada con Germán”.

Eugenia Tobal admitió que no estaba de acuerdo con el estilo estricto de Germán Martitegui en “MasterChef”, pero que a pesar de ello se llevan bien. (Foto: Captura Telefe)

No conforme con la respuesta de la blonda, Lozano quiso saber si durante su participación Euge se enojó o incomodó por la actitud de Martitegui. A este planteamiento, la entrevistada explicó: “Sí, pero yo creo que todos juegan un rol, cada uno tiene un personaje, tanto el Tano como Betu y él hacen algo diferente cada uno”.

En este sentido, la artista admitió que un factor que determinó su desempeño en el reality, tuvo que ver con su estado emocional. “Yo estaba muy sensible, no fueron días muy agradables para mí, durante dos semanas, casi diez días fueron bastante tensos en mi vida personal“, contó.

Para cerrar tema, la expareja de Nico Cabré aseguró que, aunque no comulgaba con el estilo del chef, se llevan bien: “Las críticas están buenísimas, pero las constructivas están más buenas que las destructivas. Pero no, tampoco fue una crítica ni destructiva ni mucho menos, pero nada, la mejor. O sea, hablamos con la mejor nos hemos abrazado siempre”.

Julia Calvo reveló la hiriente frase que le dijo Germán Martitegui tras presentar un plato en “MasterChef”

Hace varios días, Julia Calvo fue otra de las participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) que no estuvo conforme con las devoluciones de Germán Martitegui. La primera en expresar su disgusto fue Eugenia Tobal, que incluso se rumoreó que había renunciado.

En el streaming No tan pronto, la artista expresó lo que le pasa cada vez que tiene que presentar un plato. “No me llevo bien con Martitegui. I’m so sorry”, comenzó diciendo.

“Un día a Martitegui lo peleé. Creo que no salió todavía. Hablaban de la palabra ‘emplatar’ y que sé yo, y lo miré como diciendo ‘es un verso la palabra emplatar’. Y él me dice ‘pero existe’ y yo le hago ‘no’”, siguió.

Martitegui es uno de los jurados de “MasterChef Celebrity” (Foto: Captura Telefe)

Luego, Matías Vázquez, conductor del ciclo, le dijo que no había química, buena onda, a lo que Calvo respondió con contundencia: “No, y si hay una persona que cada 2×3 te dice ‘mejor dedicate a lo tuyo’… y sí, entonces vení vos y cociná, hermano”.

“Cada vez que voy ahí adelante digo ‘que le guste, que le guste algo’”, indicó Julia, haciendo referencia al momento en que tiene que presentar su plato.

Para cerrar, le dio un consejo al chef: “Tiene que relajar un poquito. No sé si es amargo, porque tiene lo suyo, es muy sensible, pero decís ‘¡dale, relajá!’“.