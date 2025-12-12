Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

De Wanda Nara con su nuevo novio a Pampita y su hija Anita: las fotos de los famosos en un evento

Published

Las celebrities disfrutaron de una tarde distinta junto a los más chicos, con show de los protagonistas de “Margarita” incluido.

Los famosos más top de la Argentina tuvieron una tarde distinta, ya que asistieron junto a sus hijos a un evento de una marca de calzado para chicos que se realizó en un reconocido lugar de Avenida del Libertador. Como atractivo, pudieron disfrutar un show con los protagonistas de Margarita.

Entre las celebrities estuvo Wanda Nara, que fue acompañada por las dos hijas que tuvo con Mauro Icardi. Además, también estuvo su flamante novio, Martín Migueles.

En el lugar, que estaba armado con diferentes stands para que los chicos pudieran jugar y dibujar, también estuvo Pampita con Ana, la nena de cuatro años que tuvo con Roberto García Moritán.

Wanda Nara, sus hijas y Martín Migueles (Foto: Movilpress)
Wanda Nara, sus hijas y Martín Migueles (Foto: Movilpress)

Lionel Ferro, Agustina Casanova y Violeta Urtizberea también dijeron presente en esta tarde distendida, pensada especialmente para el disfrute de los más pequeños.

Wanda Nara y sus hijas (Foto: Movilpress)
Wanda Nara y sus hijas (Foto: Movilpress)

Pampita optó por un vestido blanco sin mangas, tipo camisero, con cuello y bolsillos en la parte superior.

Pampita jugando con su hija Ana (Foto: Movilpress)
Pampita jugando con su hija Ana (Foto: Movilpress)
Ana García Moritán jugando con la hija de Agustina Casanova (Foto: Movilpress)
Ana García Moritán jugando con la hija de Agustina Casanova (Foto: Movilpress)
Agustina Casanova con su hija (Foto: Movilpress)
Agustina Casanova con su hija (Foto: Movilpress)
Violeta Urtizberea (Foto: Movilpress)
Violeta Urtizberea (Foto: Movilpress)

Por su parte, Wanda eligió un outfit más descontracturado. Llevó una remera verde musgo ajustada y encima una campera negra estilo bomber.

Lionel Ferro con su pareja e hijos (Foto: Movilpress)
Lionel Ferro con su pareja e hijos (Foto: Movilpress)

La particular torta de Wanda Nara inspirada en un clásico argentino que causó furor en las redes

Wanda Nara festejó sus 39 años y como no podía ser de otra forma, compartió en sus redes sociales todas las postales que dejó la especial celebración.

En el posteo que publicó en su cuenta de Instagram, la conductora mostró la cena de lujo que organizó, y distintas fotos en familia. Sin embargo, un detalle se robó todas las miradas: la torta de queso y batata.

La torta de cuatro pisos de Wanda Nara. (Foto: Instagram/wanda_nara)
La torta de cuatro pisos de Wanda Nara. (Foto: Instagram/wanda_nara)

“¿Podemos hablar de esa torta de queso y dulce?“, ”Y uno gastando cuanta plata para el relleno de la tortas, te amo reina”, “Amé la torta de batata y queso”, “Qué hermosa torta”, “No quiero, necesito la torta de queso y dulce”, le comentaron sus seguidores.

De todas formas, esta no fue la única torta que tuvo Wanda, ya que la principal fue una de cuatro pisos, completamente rosa, y decorada con moños y brillos.

En cuanto al relleno, la misma era un bizcochuelo de vainilla con buttercream de color rosa. “Mi cumple feliz”, describió la empresaria para resumir el posteo.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Dos años de gestión y más deuda: Zdero busca otro salvataje financiero

Al cumplir dos años de gestión, el gobernador recurre a la Legislatura para otro “salvataje” financiero que implica el 7% del presupuesto total. Y...

4 días ago

Politica

Trump se adjudicó el triunfo de Milei en las elecciones: “estaba perdiendo, lo apoyé y ganó”

Donald Trump se atribuyó el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre pasado al asegurar que Javier Milei estaba perdiendo...

4 días ago

Mundo

Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast tendrán su último cara a cara

Ambos candidatos se medirán esta noche en un debate televisivo previo al balotaje de este domingo A las 21:00 horas en punto de esta...

4 días ago

Espectáculos

Los contundentes gestos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en medio de rumores de crisis

Luego de la aparición de versiones que hablaban de un distanciamiento de la cantante y el conductor, sus redes mostraron, a través de interacciones,...

4 días ago