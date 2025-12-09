Una innovación argentina cambia la historia de la seguridad en el polo

El polo argentino es reconocido en todo el mundo por su excelencia, sin embargo, detrás de esa perfección hay una paradoja, ya que, en más de un siglo, el deporte no había incorporado avances específicos en materia de protección.

En un juego que se desarrolla a más de 60 kilómetros por hora, con caídas inevitables y cuerpos que se mueven junto a caballos de más de media tonelada, la zona cervical sigue siendo el punto más vulnerable y, según el Dr. Juan Gottlieb, traumatólogo y especialista en patología de la columna vertebral, “las lesiones cervicales ocurren con frecuencia en el polo, debido a las caídas del caballo que provocan traumatismos directos de la columna en hiperextensión brusca”.

Los jugadores de polo deben tomar recaudos. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Frente a esa realidad nació el primer protector cervical diseñado específicamente para jugadores de polo, una innovación argentina que combina ciencia, diseño e ingeniería para elevar el estándar de seguridad de un deporte centenario.

Cómo nació el proyecto

El proyecto fue creado por Olivia De All, jugadora de polo y diseñadora formada en la Universidad de San Andrés y la idea surgió a partir de una observación de su padre, médico clínico, que solía verla jugar y se preguntaba cómo era posible que, en un deporte tan exigente, nadie protegiera la zona cervical.

Esa pregunta quedó resonando en Olivia, que decidió convertirla en un desafío de diseño: encontrar una solución que uniera ciencia, ergonomía y respeto por la dinámica del juego. Si ya existían cascos y chalecos, ¿por qué no había una pieza capaz de proteger el cuello, una de las zonas más delicadas del cuerpo? A partir de esa pregunta comenzó un proceso de desarrollo interdisciplinario que involucró a especialistas en diseño industrial, ingeniería biomédica y medicina.

La columna y la zona cervical deben cuidarse al hacer deporte. (Foto: Adobe Stock)

El trabajo fue supervisado por el Dr. Gottlieb, miembro titular de la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral, quien acompañó el proyecto desde su concepción hasta la validación final. “La columna cervical tiene una gran movilidad y es especialmente vulnerable ante desaceleraciones bruscas. Si logramos limitar el rango de hiperextensión, podemos prevenir lesiones importantes”, explica.

Cómo fueron los ensayos

Los ensayos se realizaron en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), bajo protocolos técnicos de referencia utilizados en motocross. “Realizamos pruebas de impacto sobre distintos puntos del prototipo para detectar qué zonas absorbían mejor los golpes y cuáles requerían refuerzos o modificaciones en la dirección de la impresión 3D”, detalla Sandra Wray, doctora en Ingeniería.

Lee también Postura, contracturas y bienestar: claves de la ciencia para mejorar en solo 10 minutos

Estas pruebas, basadas en normas internacionales de protecciones para motos, permitieron ensayar la estabilidad y comportamiento ante impactos del diseño. En paralelo, se llevaron a cabo pruebas funcionales en cancha con jugadores, para evaluar confort, ajuste y rango de movimiento en condiciones reales. El resultado fue un protector anatómico, liviano y adaptable, que se integra al equipo del polista sin interferir con su desempeño. Su objetivo es simple y contundente: que el polo pueda jugarse con más criterio, más cuidado y mejor preparación.

“El polo es un deporte extremo. Se juega a altas velocidades sobre un caballo, como en el automovilismo o el motocross. Ir a esas velocidades sin protección no está bien. De ahí la importancia de incorporar una protección cervical”, agrega el Dr. Gottlieb.