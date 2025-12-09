¿Por qué ya nació la persona que vivirá más de 120 años?

Cuando hablamos de longevidad extrema, solemos pensar en casos aislados como el de Ethel Caterham, nacida en 1909 y hoy reconocida por Guinness World Records como la persona más longeva del mundo.

Después de completar mi residencia de Clínica Médica, formé parte de la primera camada de residentes de la Fundación Favaloro y tuve el honor de trabajar junto al Dr. René Favaloro, en una época en la que la cardiología era un combate diario contra la muerte prematura.

Durante décadas, la cardiología moderna en Argentina y en el mundo estuvo definida por un trabajo intenso en prevención secundaria y en la lucha contra la muerte prematura por infartos, arritmias fatales e insuficiencia cardíaca. Instituciones como la Fundación Favaloro, donde me formé y donde se consolidaron las primeras generaciones de cardiólogos entrenados en técnicas avanzadas de revascularización y en el manejo clínico integral del riesgo cardiovascular, fueron protagonistas indiscutidos de esa etapa. “Sin embargo, ese enfoque tenía un límite claro”: abordaba enfermedades ya instauradas.

El cambio decisivo llegó cuando la medicina comenzó a mirar más allá del evento clínico y a enfocarse en la prevención molecular, analizando los procesos biológicos tempranos que anteceden al daño vascular. La mirada pasó de “evitar el infarto” a evitar las rutas biológicas de disfunción que, con los años, conducen al infarto; es acá donde toman valor las estatinas.

La gran transformación: del paciente enfermo al paciente que envejece

En el nuevo paradigma sobre la longevidad no se trata solo de sumar tiempo, sino de sumar vida a los años. Hoy sabemos que el envejecimiento no es un proceso rígido ni lineal. Podemos medir la velocidad del envejecimiento de nuestras células, comprender por qué lo hacemos a distintas velocidades y, lo más importante, intervenir.

La Medicina de Precisión integra factores claves como genética, epigenética, nutrición, metabolismo, inflamación, microbiota, hormonas, sueño, estrés y estilo de vida para entender la biología del envejecimiento en su conjunto. No se trata solo de prevenir enfermedades, sino de identificar y modular los procesos biológicos tempranos que determinan nuestra trayectoria de envejecimiento.

.Se trata de entender que la salud es un continuo y que cada etapa tiene su propio valor y potencial. (Foto: Adobe Stock)

Mi enfoque actual combina cuatro pilares fundamentales:

El ADN explica entre el 20% y el 30% de nuestra longevidad: El resto depende de los hábitos y estilos de vida, que dejan una marca epigenética, mecanismos que activan o silencian genes según el ambiente, la nutrición, el sueño, el estrés, la microbiota y la actividad física. Lo revolucionario es que la epigenética es modificable. Hoy conocemos moduladores epigenéticos capaces de revelar, de manera temprana, señales de disfunción celular u orgánica antes de que aparezcan cambios clínicos o bioquímicos. A esto se suman los relojes epigenéticos, herramientas con validez científica que permiten estimar la edad biológica real y se asocian al riesgo global de salud, cardiovascular y de mortalidad, aportando información complementaria a los marcadores tradicionales. Nutrición personalizada: más allá de contar calorías: El área de la nutrición experimentó una revolución. Ya no hablamos de una dieta universal, sino de cómo cada persona responde a los alimentos según su biología. La nutrigenómica nos permite diseñar planes que modulan inflamación, energía, microbiota y metabolismo de manera individual. Mi tarea es identificar qué tipo de alimentación mejora la resiliencia biológica de cada persona. Estilo de vida diseñado a medida: Dos pacientes de la misma edad pueden envejecer de forma completamente distinta. Algunos lo hacen por inflamación, otros por estrés crónico, sedentarismo, mala calidad de sueño o resistencia a la insulina. El estilo de vida se transformó en un tratamiento: Actividad física personalizada, manejo del estrés basado en variabilidad cardíaca, ritmos circadianos ordenados e intervenciones sobre metabolismo y microbiota. Cuando esas áreas se alinean, el cuerpo gana resiliencia y envejece más lentamente. Evaluación profunda: ver el futuro biológico: La medicina moderna permite anticipar enfermedades 10 o 15 años antes. Hoy podemos evaluar inflamación, estrés oxidativo, función hormonal, salud mitocondrial, microbiota, metabolismo y, por supuesto, edad biológica. Ese nivel de precisión convierte la longevidad en un objetivo alcanzable, no teórico.

Acceder a esta medicina hoy

Hace 20 años era impensado acceder localmente a estudios genéticos avanzados o biomarcadores de longevidad. Hoy, en Argentina, contamos con gran parte de esas herramientas. Algunos estudios aún se procesan afuera, pero pueden integrarse dentro de un programa de Medicina de Precisión sin inconvenientes.

El objetivo no es batir un récord, sino ayudar a que cada persona alcance su máximo potencial de años vividos con calidad, evitando deterioro, sufrimiento prematuro y pérdida de autonomía. Por eso creo que sí: la persona que superará los 120 años probablemente ya nació y lo interesante no es si seremos nosotros, sino qué estamos haciendo hoy para vivir más y mejor durante el tiempo que nos toca.

(*) El Dr. Gustavo Calderón es médico especialista en Medicina de Precisión y Longevidad.