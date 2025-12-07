¿Qué es la prediabetes silenciosa y cuales son las señales que el cuerpo da antes del diagnóstico?

La prediabetes es una etapa silenciosa donde la glucosa ya comienza a elevarse pero todavía no alcanza cifras de diabetes. Pero ¿cómo reconocerla, qué pruebas pedir y cuáles sonlas medidas concretas para frenar su avance?

La prediabetes puede no dar avisos evidentes, y por eso muchas personas la transitan sin diagnóstico hasta que un examen de rutina marca elevaciones. “La prediabetes se considera una condición silenciosa ya que puede no producir síntomas notables y solo ser detectada por una rutina de laboratorio”, explica la médica especialista en Nutrición, especializada en Diabetes y diplomada en Obesidad y miembro titular de la Sociedad Argentina de Nutrición y la Sociedad Argentina de Diabetes, la Dra. Andrea Cecilia Macignani (MN 124.592). En ese periodo el organismo empieza a mostrar resistencia a la insulina: el páncreas compensa produciendo más insulina hasta que ya no puede sostenerla y la glucosa se eleva más allá de lo normal.

Detectarla temprano abre una ventana de oportunidad. La médica advierte que, aunque el primer signo sea un análisis alterado, también existen señales sutiles que vale la pena no ignorar: fatiga, sed aumentada, micciones frecuentes, visión borrosa, hormigueos, infecciones recurrentes y zonas de piel oscurecida.

Señales tempranas: qué mirar en el día a día

Algunas manifestaciones aparecen de manera leve y pueden confundirse con cansancio común. La Dra. Macignani menciona entre ellas la fatiga, aumento del apetito y sensación de sed más marcada. También alerta sobre cambios en la piel, manchas oscuras en cuello, axilas o ingle, y episodios repetidos de infecciones urinarias o de piel.

Los cambios en el estilo de vida son la primera herramienta para revertir esta condición. (Foto: Adobe Stock)

Además, existen factores de riesgo que elevan la probabilidad de prediabetes: sobrepeso u obesidad, antecedentes familiares de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, triglicéridos elevados, HDL bajo, antecedentes de diabetes gestacional o síndrome de ovario poliquístico, y la edad por encima de 45 años. “Un resultado alterado de glucosa en sangre probablemente sea el primer signo de prediabetes”, subraya la especialista.

Cómo confirmarla: las pruebas clave

Para confirmar el diagnóstico se usan tres estudios principales:

Glucemia en ayunas: valores entre 100 y 125 mg/dl.

valores entre 100 y 125 mg/dl. Hemoglobina glicosilada (HbA1c): entre 5,7% y 6,4%.

entre 5,7% y 6,4%. Prueba de tolerancia oral a la glucosa: 140–199 mg/dl a las 2 horas.

La Dra. Macignani recomienda repetir los controles “cada uno o dos años” si se confirma prediabetes, como estrategia para monitorear la evolución y evitar el paso a diabetes tipo 2.

Qué hacer ahora: medidas prácticas y efectivas

La intervención temprana es la piedra angular. Según la médica, los cambios de estilo de vida con evidencia para mejorar la resistencia a la insulina son:

Alimentación: reducir azúcares simples, ultraprocesados y harinas refinadas; aumentar fibra (vegetales, frutas con cáscara, legumbres, cereales integrales); priorizar grasas saludables y proteínas magras; preferir agua y alimentos de bajo índice glucémico.

reducir azúcares simples, ultraprocesados y harinas refinadas; aumentar fibra (vegetales, frutas con cáscara, legumbres, cereales integrales); priorizar grasas saludables y proteínas magras; preferir agua y alimentos de bajo índice glucémico. Actividad física: combinar ejercicio aeróbico y de fuerza, 150 minutos semanales de actividad moderada y 75 minutos de entrenamiento de fuerza, y evitar más de dos días consecutivos sin movimiento.

combinar ejercicio aeróbico y de fuerza, de actividad moderada y de entrenamiento de fuerza, y evitar más de dos días consecutivos sin movimiento. Sueño y manejo del estrés: corregir patrones de sueño y disminuir el estrés, ya que hormonas como el cortisol elevan la glucosa y dificultan el uso de insulina.

Frente al diagnóstico, “los cambios en el estilo de vida son lo más importante”, afirma la especialista; una pérdida de peso del 5–10% puede marcar la diferencia entre progresión y reversión.

La prediabetes no es un veredicto: es una alerta con margen para la acción. “La reversión depende de la implementación sostenida de cambios en el estilo de vida”, concluye la Dra. Macignani, que insiste en la importancia del diagnóstico temprano, el seguimiento periódico y la constancia en las medidas preventivas.