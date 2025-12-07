Connect with us

La emoción de Messi tras salir campeón de la MLS con Inter Miami: “Soñaba con este día”

Published

La Pulga compartió sus sensaciones en las redes sociales luego de conseguir un título histórico para el cuadro de Estados Unidos.

Lionel Messi se mostró eufórico a través de su perfil en Instagram (@leomessi), en el que compartió un mensaje tras el título conseguido con Inter Miami. Su equipo venció 3-1 a Vancouver Whitecaps y logró el primer campeonato de la MLS para la institución.

En su post, Messi escribió: “¡Somos campeones de la MLS! Desde que llegué a Miami soñaba con este día“. Luego de esta introducción, tocó dos aspectos clave dentro del triunfo: la evolución del equipo y el apoyo familiar.

La publicación de Lionel Messi en Instagram. (Foto: Instagram/@leomessi)
El argentino, en su publicación, resumió parte de la temporada de Inter Miami. “De a poquito fuimos creciendo, mejorando y construyendo algo especial hasta llegar a este campeonato”, escribió.

Luego tuvo palabras para su círculo más cercano. “Gracias a mi familia y a todos los hinchas por el apoyo, a todo el equipo, el staff y la dirigencia de Inter Miami por la ambición y el laburo que pusieron”, publicó.

La institución, en los últimos años, incorporó a futbolistas con jerarquía y peso internacional. Messi tuvo en cuenta a dos de ellos. “Gracias Busi (Sergio Busquets) y Jordi (Alba) por acompañarme en esta aventura y cerrarla de la mejor manera. Me pone también muy feliz compartir esto con ustedes”, agregó, en referencia a quienes fueron compañeros suyos en el Barcelona, y que esta temporada se retiran.

La reacción de Messi luego de ganar la MLS con el Inter Miami: “Estuvimos a la altura”

Tras los festejos por el triunfo, Lionel Messi recibió el premio a mejor jugador de los playoffs y habló sobre lo que significa esta consagración.

“La verdad, mucha felicidad. Era uno de los objetivos cuando llegamos acá. Pudimos conseguir la Leagues Cup al llegar, y este año competimos en todo lo que jugamos. El equipo hizo un esfuerzo enorme: un año muy largo, con muchísimos partidos, y estuvimos a la altura”, afirmó en diálogo con la MLS.

El récord de Messi tras ganar la MLS con Inter Miami

Lionel Messi sumó un nuevo trofeo con el equipo de Florida y elevó su marca personal a 47 títulos entre clubes y la Selección Argentina.

El astro rosarino acumula de esta manera 7 campeonatos con la Albiceleste y 41 en clubes: es el futbolista con más títulos en toda la historia del fútbol. Lo sigue el ya retirado Dani Alves, con 43.

Además, Messi consiguió su tercer título en Estados Unidos, tras ganar la Leagues Cup, la Supporters’ Shield y la MLS.

