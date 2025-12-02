Gustavo Martínez detonó al peronismo chaqueño: “así como van, están entregando la reelección de Zdero”

Tras el escándalo en la Legislatura donde Elida Cuesta quedó afuera y asumió Lucas Nass, hombre del riñón de Capitanich Gustavo Martínez rompió el silencio y no dejó títere con cabeza.

En diálogo con NG Federal, disparó sin vueltas: “Lo que pasó muestra una división profunda… y un sector del PJ parece decidido a repetir los mismos errores que nos llevaron a perder. Estamos en camino a la reelección de Zdero”.

Martínez apuntó directo al corazón del justicialismo y señaló que un pequeño grupo interno “destruye cualquier intento de reconstrucción” y actúa “por ambiciones personales, sin escuchar a la militancia”.

El líder del CER también reveló que muchos referentes del interior “se sienten marginados” y advirtió que si el PJ no cambia su conducción, el oficialismo tiene la cancha más que servida rumbo al 2027.

La frase quedó flotando como un misil político:

¿El peronismo perdió el rumbo… o lo están empujando al abismo desde adentro?

DIARIOQHC///NGF