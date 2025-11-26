Por qué la familia de Natacha Jaitt pedirá que la Justicia llame a declarar a Lissa Vera

La familia de Natacha Jaitt pedirá que la Justicia cite a declarar a Lissa Vera, ya que aseguran que detectaron contradicciones en sus declaraciones. En diálogo con TN Show, Daniela Spinelli, abogada de Ulises Jaitt, explicó que la testimonial de la artista no se condice con lo expuesto por Marcelo Crescini, uno de los testigos claves.

“Acabo de detectar otra mentira de Lissa Vera. Dijo que le presentó a su amigo Marcelo Crescini a Natacha en su cumpleaños y Crescini declaró que en el cumple de Lissa no vio a Natacha”, escribió el hermano de la mediática y adjuntó las supuestas pruebas.

Ulises Jaitt volvió a apuntar contra Lissa Vera (Foto: Captura X /ulisesjaitt)

El clip que compartió el periodista es un recorte del programa Mediodía Bien Arriba (TV Pública) en el que la integrante de Bandana expresó: “Ahora se acordó que había otras personas alrededor. Y el día que yo le presenté a Marcelo Crescini a la hermana, él también estaba. Estaba él, estaba el abogado… porque esto fue en mi cumpleaños”.

Acto seguido, compartió un recorte que responde a la declaración testimonial de Crescini en el que se lee: “Lisa me invita a su cumpleaños, que festejó en el boliche de Capital Federal. Eso fue el jueves 7 de febrero de 2019, donde habré estado una hora. Ahí no estuvo Natacha”.

Ulises Jaitt expuso pruebas en redes sociales (Foto: Captura X /ulisesjaitt)

Indignado, advirtió: “Esto va a ir a la Justicia”. “Justicia por Natacha”, volvió a reclamar como lo viene haciendo desde el 23 de febrero de 2019 tras la muerte de su hermana.

Qué dijo la abogada de Ulises Jaitt sobre la causa que busca investigar la muerte de Natacha Jaitt

Tras lo expuesto por Ulises Jaitt en redes sociales, la abogada Daniela Spinelli, que trabaja en conjunto con Yamil Castro Bianchi, explicó: “Nosotros observamos contradicciones con respecto a Crescini en particular y, al declarar bajo juramento, podría caber en un posible falso testimonio”. “Crescini fue el que le hizo nexo entre Natacha y Gonzalo Rigoni para el encuentro en Xanadú, por tanto, es crucial su declaración”, señaló.

“Primero planteamos las contradicciones de Lissa y, en su caso, se podría abrir una causa por falso testimonio. Asimismo, Crescini declara que en el cumple de Lissa no vio a Natacha”, indicó. Y sentenció: “Alguno de los dos miente. Nosotros en este escrito denunciamos el posible delito de falso testimonio”.

La letrada aclaró que la presentación está en proceso y que se hará directamente en la Fiscalía. “Deberían dar una respuesta en lo inmediato, dado que la causa sigue sin imputados y archivada”, sentenció.