La reacción de la China Suárez cuando le preguntaron si planifica tener un hijo con Mauro Icardi

La actriz dio una entrevista sin filtros en “Puro Show” y habló de su relación con el futbolista.

En una entrevista que le dio a Puro Show (eltrece) desde Turquía, la China Suárez no se guardó nada: habló de su enemistad con Wanda Nara y contó detalles de su relación con Mauro Icardi.

Acerca de la vida que tiene junto al futbolista, la estrella de la ficción Hija del Fuego: la venganza de la bastarda aclaró que está mejor que nunca.

Cuando Pampito le preguntó si debido a que están tan bien pensaban tener un bebé en el futuro, la China dio una explicación que podría sorprender a muchos.

“No es algo que ahora sea un proyecto así cercano. Estamos muy bien así, tratando de acomodarnos a esta nueva vida. Sobre todo yo que voy y vengo con mis hijos. Ya tengo tres hijos también”, remarcó.

La China Suárez se muestra muy feliz al lado de Mauro Icardi. (Foto: Instagram / sangrejaponesa)
La actriz reconoció que cuando era chica su sueño era tener 10 hijos, pero con el paso del tiempo las prioridades fueron cambiando.

“Cuando uno los empieza a tener es distinto el tema de la fantasía. Estoy muy feliz con mis tres hijos, muy feliz con la relación y también de poder disfrutar de trabajar”, aseguró.

La China aseguró que mientras estuvo embarazada pudo trabajar, le encantó que los llevaba a todos lados, pero que ahora la historia es otra. “No es un proyecto cercano, por lo pronto”, remató.

Qué dijo la China Suárez sobre Wanda Nara

Durante la entrevista con la China Suárez, tampoco faltaron las preguntas sobre el romance con Mauro Icardi y la enemistad con Wanda Nara, de quien hizo una importantísima aclaración.

Al surgir el tema del vínculo amistoso que alguna vez se dijo que tuvieron, la actriz fue terminante. “Yo nunca fui amiga de Wanda. ¿Cómo voy a tener relación con alguien que nunca viste en la vida?“, sentenció.

Wanda Nara y la China Suárez, cada vez más enemistadas. (Foto: instagram/wanda_nara - sangrejaponesa)
Sobre la interacción que alguna vez tuvieron en las redes o algún vivo de Instagram, explicó que fue en época de pandemia, donde todos realizaban transmisiones para pasar el aislamiento.

La China también se refirió a los insultos que recibe y las acusaciones de “roba maridos”: “Tengo varios juicios y hay cosas que se tienen que arreglar en la Justicia. Yo sé quién soy, mi novio lo sabe, mis hijos y amigos -que son pocos- también”.

