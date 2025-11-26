Connect with us

La China Suárez tocó fondo y sorprendió con una aclaración sobre Wanda Nara

Desde Turquía, la actriz sintió la necesidad de ponerle fin a un rumor y fue lapidaria.

La China Suárez se conectó desde Turquía para hablar con Puro Show (eltrece) sobre su última producción, Hija del Fuego: la venganza de la bastarda. Durante la entrevista tampoco faltaron las preguntas sobre el romance con Mauro Icardi y la enemistad con Wanda Nara, de quien hizo una importantísima aclaración.

Cansada de escuchar versiones falsas sobre el supuesto vínculo amistoso que alguna vez tuvieron, cortó de raíz y sentenció: “Yo nunca fui amiga de Wanda. ¿Cómo voy a tener relación con alguien que nunca viste en la vida?“.

Sobre la interacción que alguna vez tuvieron en las redes o algún vivo de Instagram, explicó que fue en época de pandemia, donde todos realizaban transmisiones para pasar el rato ante el aislamiento.

La China Suárez habló de Wanda Nara. (Foto: Instagram/sangrejaponesa – wanda_nara)

La China Suárez, sin filtro desde Estambul

La China también se refirió a los insultos que recibe y las acusaciones de “roba maridos”: “Tengo varios juicios y hay cosas que se tienen que arreglar en la Justicia. Yo sé quién soy, mi novio lo sabe, mis hijos y amigos -que son pocos- también”.

La China Suárez habló en “Puro Show”. (Foto: captura eltrece)

Por último, se refirió a la posibilidad de ser madre junto al deportista del Galatasaray turco: “No es un proyecto cercano. Estamos muy bien así, tratando de acomodarnos a esta nueva vida. Yo sobre todo, que voy y vengo. Tengo tres hijos. Cuando era chica quería tener diez, pero era una fantasía”.

En varias oportunidades, Wanda tildó a María Eugenia Suárez de “zorra” y de haber arruinado su familia. Su hija menor también arremetió contra la actriz acusándola de “ser una maldición”. Sin embargo, con el tiempo tanto ella como su hermana lograron aceptarla como novia de su papá y las fotos y videos que se viralizaron en las últimas semanas lo comprueban: fueron vistas en el shopping, en el supermercado y paseando por Nordelta.

