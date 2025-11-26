La China Suárez habló de los desnudos que hizo en ficciones y fue contundente

La China Suárez habló este miércoles al aire de Puro Show (eltrece) luego de las opiniones que circularon tras el estreno de Hija del fuego, la serie que protagoniza.

Durante la nota, le preguntaron cómo se siente con las escenas de desnudos que interpretó tanto para esta ficción como para otras producciones audiovisuales en las que trabajó.

En el momento en que Matías Vázquez propuso ver una de las escenas en las que la China aparece sin ropa, alertó: “Tranquila que no te vamos a mostrar como Dios te trajo al mundo”. “¡Ya me conoce todo el país! No pasa nada”, reaccionó ella.

La China Suárez habló en “Puro Show”. (Foto: captura eltrece)

En otra parte de la nota, la actriz habló de los besos que dio en ficciones. “El tema de los besos siempre me costó. Por eso los directores tratan de que las escenas no se repitan veinte veces. Las escenas de besos y de sexo son situaciones incómodas”, aseguró.

“¿Te tocó dar un beso de ficción con uno que tenga mal aliento?“, preguntó Pampito. ”Me gustan los buenos olores, el pucho y el mate tratás de evitarlo, te vas a lavar los dientes antes, comés un chicle o una pastilla”, detalló la China.

“Ahora hay una figura nueva en el set que se encarga de ser intermediaria entre el actor y el director, es fundamental”, dijo Suárez por la importancia de tener a esta persona con quien poder hablar durante las filmaciones.

Sobre la reacción de Mauro Icardi al ver estas escenas, contó: “Me dijo: ‘No voy a poder con los besos’. Fue su primera impresión’”. Sin embargo recalcó que luego de eso no tuvo ningún reclamo por parte de su pareja. “Fue más una exageración de Mauro en ese momento”, aseguró.

Qué dijo la China Suárez sobre Wanda Nara

Al aire de Puro Show (eltrece), la actriz habló sobre elromance con Mauro Icardi y la enemistad con Wanda Nara, de quien hizo una importantísima aclaración.

Cansada de escuchar versiones falsas sobre el supuesto vínculo amistoso que alguna vez tuvieron, cortó de raíz y sentenció: “Yo nunca fui amiga de Wanda. ¿Cómo voy a tener relación con alguien que nunca viste en la vida?“.

Wanda Nara y la China Suárez, cada vez más enemistadas. (Foto: instagram/wanda_nara – sangrejaponesa)

Sobre la interacción que alguna vez tuvieron en las redes o algún vivo de Instagram, explicó que fue en época de pandemia, donde todos realizaban transmisiones para pasar el rato ante el aislamiento.

La China también se refirió a los insultos que recibe y las acusaciones de “roba maridos”: “Tengo varios juicios y hay cosas que se tienen que arreglar en la Justicia. Yo sé quién soy, mi novio lo sabe, mis hijos y amigos -que son pocos- también”.