Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

Internaron de urgencia a Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martín, y hay preocupación por su salud

Published

El integrante de “Sex” terminó hospitalizado después de sufrir un fuerte dolor. Los detalles.

En las últimas horas, Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, generó preocupación en las redes sociales al postear una foto desde la cama de un hospital.

El integrante de Sex contó por qué tuvo que ser internado de urgencia. “Foto de ayer. Tuve un dolor en la espalda. Me quedé sin aire un rato y me asusté”, escribió junto a la postal que publicó en sus historia. En ella está junto a su padrastro, Pablo Echarri.

“Momento vergüenza eterna. Por suerte no pasó nada y estoy bien y ahora tengo esta foto épica para siempre”, añadió.

Luca Martin quedó internado por un dolor en la espalda (Foto: captura Instagram/justlucam)
Luca Martin quedó internado por un dolor en la espalda (Foto: captura Instagram/justlucam)

Por último, el joven cerró su mensaje con un especial agradecimiento a sus amigos, familiares y seguidores: “Gracias a todos por preocuparse”.

Cómo es la participación de Luca Martin en “Sex”

El joven actor, que se subió al escenario del Gorriti Art Center en enero, contó a sus compañeros en Desayuno Americano (América) cómo pasó de espectador a unirse a esta propuesta única: “Vi el show mucho antes de recibir la propuesta, fui solo y luego con amigos en momentos clave de mi vida. Es un lugar donde la sexualidad es libre y estoy orgulloso de sumarme a esta aventura”.

También, el panelista contó sobre su primer acercamiento con Muscari, y cómo lo convenció para que se uniera al proyecto: “Me escribió y me dijo que le gustaba mi impronta, mi cara, la actitud y aquí estamos, enfocados para el verano”.

Internaron a Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin: la foto en el hospital que generó preocupación

Otro tema que generó curiosidad entre sus compañeros de ciclo, es la opinión de sus padres ante este nuevo desafío profesional. En este sentido, el joven comentó que ambos lo apoyan plenamente: “Mis papás están muy felices con la noticia de que me sumé al show. Me acompañan en las decisiones que tomo y me preguntan sobre mi rol en Sex. Mi mamá está muy contenta porque estoy trabajando con Diego y Julieta, amigos de ella desde siempre”.

Por último, Luca dio algunas luces en cuanto a lo que se esperaba de su participación sobre el escenario: “Voy a hablar sobre mí, mi mirada y lo que vivo desde mi bisexualidad y la inseguridad sexual, que es algo que me atraviesa a mí”.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Chaco enfrenta el peor cierre fiscal en una década tras el gasto electoral: déficit récord y ajuste urgente

El gobernador Leandro Zdero cierra el 2025 con un rojo fiscal que marca un récord negativo para la provincia: un déficit del 8,5% que...

3 días ago

CORRUPCION

Choque, muerte y sospechas: el acta de alcoholemia del hermano del gobernador fue firmada por un familiar suyo

Así lo aseguró el abogado, Claudio Colla, representante de la familia de Oscar Acevedo, el hombre que murió el sábado a la madrugada en...

3 días ago

NOTICIAS

De $600 mil a $6 millones: la policía de la Ciudad de Buenos Aires dijo que abrió OnlyFans por su bajo sueldo

Su caso desató un debate sobre los bajos salarios y la vocación dentro de la fuerza. Nicole Gabriela V., la policía de la Ciudad...

3 días ago

CORRUPCION

Trasladan al comisario que había detectado un caso de abigeato vinculado a un funcionario de Zdero

COLONIA ELISA | Trasladan al comisario que había detectado un caso de abigeato vinculado a un funcionario de Zdero: la reunión con el intendente...

3 días ago