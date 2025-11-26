Cristiano Ronaldo eligió una catedral de 500 años para casarse con Georgina Rodríguez: el sorprendente motivo

Cristiano Ronaldo eligió un escenario cargado de simbolismo para celebrar su casamiento con Georgina Rodríguez. Tras anunciar su compromiso en agosto, después de nueve años de relación, la pareja ya tendría definido el lugar para dar el “sí”.

Según informó Jornal da Madeira, el astro portugués planea casarse una vez finalizado el Mundial, y la ceremonia tendrá lugar en su tierra natal. El delantero habría seleccionado la histórica Catedral de Funchal, un templo del siglo XVI inaugurado en 1514, reconocido como el principal símbolo religioso de la ciudad.

La iglesia donde se casará Cristiano Ronaldo. (Foto: ZJ / BACKGRID)

El motivo por el que Cristiano Ronaldo eligió la Catedral de Funchal

La elección no es casual: la catedral está ubicada a menos de tres kilómetros del hospital donde nació el capitán de Portugal, y cerca del Nacional da Madeira, el club donde CR7 comenzó a dar sus primeros pasos antes de pasar al Sporting de Lisboa a los 12 años.

Después de la ceremonia religiosa, la celebración se realizaría en un lujoso hotel de la isla, en un entorno exclusivo y reservado para familiares y amigos.

Cuándo se conocieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano y Georgina se conocieron en 2016 cuando ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid durante la etapa del goleador en el Real Madrid. Desde entonces, construyeron una relación sólida que ahora se prepara para uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

La historia de la catedral de 500 años que Cristiano Ronaldo eligió para su casamiento con Georgina Rodríguez

La Catedral de Funchal, conocida en portugués como Sé do Funchal, es uno de los tesoros arquitectónicos mejor conservados de la época de la expansión portuguesa. Está ubicada en el centro de la isla de Madeira, y no es solo el principal templo de la diócesis local, sino también uno de los pocos edificios que permanecen prácticamente intactos desde el período colonial.

Su historia se remonta a finales del siglo XV, cuando el rey Manuel I de Portugal encargó al arquitecto Pêro Anes el diseño de un templo que reflejara el crecimiento y la importancia estratégica de Madeira.

El interior de la catedral ofrece una ventana única al arte religioso manuelino. Destacan los asientos del ábside, tallados con figuras de santos, profetas y apóstoles representados con vestimentas del siglo XVI. En esas mismas tallas aparecen escenas ligadas a la vida cotidiana de la isla, como ángeles transportando racimos de bananas o cargando botellas de vino, símbolos de la economía local de la época.