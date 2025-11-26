Connect with us

Cazzu recordó su encuentro con Belinda, exnovia de Nodal: “Me da un poco de tristeza el morbo”

La artista fue contundente cuando le preguntaron por el vínculo que mantiene con su colega, quien también estuvo en pareja con el músico.

Cazzu y Belinda se cruzaron en una importante gala celebrada en la Ciudad de México. Las cámaras no demoraron en posarse sobre ellas en el momento del encuentro. Más tarde, la argentina, fue abordada por la prensa y consultada al respecto.

Ambas cantantes tuvieron una relación amorosa con Christian Nodal, por lo que muchos especularon sobre el vínculo entre ellas. Cuando le preguntaron qué fue lo primero que le dijo a Belinda, se rió y expresó: “Para mí fue normal”.

En diálogo con Univision, la artista se refirió a su admiración por la cantante mexicana: “Yo le dije que mi vida y la de muchas personas de mi edad está marcada por su música y que le tengo mucho respeto”.

Cazzu en la alfombra roja de GQ en México. (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Finalmente, aclaró que no se siente cómoda con el hecho de la relacionen con Belinda a partir de un hombre: “Me da un poco de tristeza que esté rodeado del morbo … Ella y yo tenemos muchas más cosas en común que un hombre… las dos hacemos música, tenemos carreras, tenemos cosas mucho más importantes que haber compartido un novio”. Y aclaró: “Me molesta”.

En otras entrevistas, la cantante de “Con otra” también aclaró que no tiene animosidad contra Ángela Aguilar, la cantante que es actual pareja de Nodal, revelando que tampoco tiene problema en que se relacione con su hija.

Qué dijo Thalía sobre la versión que hizo Cazzu de uno de sus hits

Recientemente, Cazzu se presentó con una gira en México y sigue conquistando al público no solo con las canciones de Latinaje, su nuevo álbum, sino también con sus clásicos y algunas joyitas que incluyó en su repertorio.

Al estilo de Dua Lipa, quiso conectar con el público de Monterrey cantando un hit sin tiempo: “No me enseñaste”, de Thalía, el cual la audiencia reconoció en el primer acorde.

Recibió la aprobación de Thalía. (Fuente: Instagram/cazzu)

Esta balada romántica es una de las más famosas de la artista mexicana y marcó la infancia de Cazzu, por lo que fue una más que atinada elección.

Además, esta versión llegó a oídos de la mismísima Thalía, quien compartió el momento y escribió un mensaje para su colega argentina: “¡Pero qué linda sorpresa! Cazzu, te quedó hermosa. Es de mis canciones favoritas de la vida”.

