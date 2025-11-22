Valentina Cervantes llevó a su hijo Benjamín a MasterChef Celebrity: las travesuras que hicieron reír a todos

El niño de dos años, fruto de su relación con Enzo Fernández, se convirtió en una de las atracciones del reality en una gala muy particular

La última emisión de MasterChef Celebrity en Telefe presentó una jornada especial en la que los hijos de los concursantes participaron en el set, generando momentos cargados de emoción y humor. Entre los pequeños invitados, Benjamín Fernández, hijo de Valu Cervantes y Enzo Fernández, se destacó por su espontaneidad y simpatía, convirtiéndose en el centro de atención, tal como ocurre en las redes sociales.

Durante la dinámica, los niños acompañaron a sus padres al mercado del programa. Benjamín, de dos años, protagonizó escenas que provocaron risas tanto entre los presentes como en la audiencia. Ya en la presentación, Valentina marcó las diferencias entre sus hijos: la timidez de Olivia, de 5 años, en contraste con Benja, quien según ella, no se porta del todo bien y no tiene inconvenientes en mostrar su afán por disfrutar de la comida.

Como parte de la dinámica, los hijos de los participantes debían ingresar al mercado para tomar los ingredientes que iban a cocinar sus padres. Allí se produjo el primer episodio viral, cuando Valentino, hijo de Maxi López y Wanda Nara, le entregó una banana a Benjamín, quien intentó comerla de inmediato. Más adelante, el pequeño tomó naranjas y las colocó en el carrito de Valentino, quien al regresar se encontró con la inesperada sorpresa. “Se piensa que está en el supermercado de enfrente de casa, quiere agarrar y comer, no le importa otra cosa”, concluyó Cervantes, reflejando la naturalidad y el desparpajo de Benjamín, cualidades que ya lo habían hecho popular en redes sociales.

Las naranjas parecen ser una de las frutas preferidas del pequeño, a juzgar por la cantidad que cargó en el carrito. “Debe haber como cuatro kilos, puedo hacer pollo a la naranja para todo el estudio”, bromeó la mamá, entre el orgullo y la admiración.

La jornada también incluyó momentos emotivos, como los protagonizados por Maxi López, quien se mostró conmovido por los comentarios de sus hijos. Emilia Attias vivió una situación sorpresiva cuando su hija Gina le hizo un pedido especial durante la grabación. La presencia de los niños aportó ternura y frescura al programa, enriqueciendo la experiencia tanto para los concursantes como para el público.

Días atrás, Benjamín celebró su segundo cumpleaños con una fiesta temática dedicada al Chelsea FC, el club inglés donde juega su padre. El evento, realizado en un salón transformado en estadio en miniatura, destacó por la decoración en tonos azules y blancos, con un gran arco de globos en la entrada y la leyenda “Benjamín cumple dos” sobre un fondo celeste.

Entre los momentos más llamativos, la fiesta incluyó la aparición de figuras gigantes de Lionel Messi, Ángel Di María y Dibu Martínez, compañeros de su papá en la selección, quienes recorrieron el lugar bailando y portando una réplica de la Copa del Mundo. Los invitados pudieron fotografiarse con estos personajes, que aportaron un clima festivo y sorprendieron a los asistentes.

La ambientación ofreció sectores diferenciados para los niños, como una zona de juegos, un espacio artístico con materiales para pintar y una mesa de dulces repleta de golosinas y cupcakes personalizados. Benjamín fue retratado disfrutando de la mesa de golosinas, con bandejas circulares llenas de gomitas, caramelos y confites. El sector de souvenirs, inspirado en el Chelsea FC, exhibió camisetas, gorras, mochilas y vasos personalizados con el escudo del club, todos en azul y blanco, preparados como recuerdo para los invitados.

La mesa principal, decorada con una enorme pelota de fútbol y una torta de tres pisos, presentaba detalles como un botín azul y el escudo del club inglés. El menú incluyó mini sándwiches, estaciones de comida rápida, pochoclos celestes y blancos, nachos con cheddar y algodones de azúcar, además de helados artesanales con formas de personajes animados. Y un carrito de snacks, decorado como un puesto de cancha, ofreció opciones para grandes y chicos.

Durante la tarde, Valentina Cervantes y su hijo compartieron juegos, posaron frente a la torta y protagonizaron el momento del soplado de velitas, con Benjamín intentando apagar la llama mientras su madre lo sostenía en brazos. Más tarde, Valentina agradeció en redes sociales el apoyo recibido para la organización del evento: “Gracias a todos los que participaron y ayudaron para que el cumple de Benja sea increíble”, escribió junto a un video que resumió la celebración.