Qué dijo Wanda Nara sobre la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi estuvieron el viernes de la semana pasada en Otro día perdido (eltrece), ciclo en el que fueron entrevistados por Mario Pergolini. Tres días después, charlaron con Moria Casán en su programa.

A la salida de las grabaciones de esta tarde de MasterChef Celebrity (Telefe), la notera de Sálvese quien pueda (América) le consultó a Wanda Nara por los reportajes de su exmarido y la artista. “No hablo más”, indicó para esquivar la pregunta.

Acto seguido le preguntaron si había visto alguna de las notas. “No vi nada, estoy trabajando un montón”, respondió tajante. “Paré porque hace frío y están todos esperando hace un montón”, sostuvo.

Wanda Nara habló de la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi. (Foto: captura América).

Qué dijo Wanda Nara sobre el conflicto con su exempleada

Lucía Oliver, exempleada de la conductora, le reclama 30 millones de pesos por no tenerla en blanco. Sobre este tema, la mediática insistió en que siempre registra a la gente que trabaja para ella.

“Todas las cosas que salen no son verdad. Tengo mucha gente que trabaja y que trabajó conmigo. La verdad es que está mal asesorada y sale a hablar mal”, indicó para el programa que conduce Yanina Latorre.

Luego, analizó: “No hay nada peor que quedar mal. Soy de irme de un trabajo y no cerrar las puertas, porque nunca se saben las vueltas de la vida. La verdad que no tengo nada que ver. Me han hecho juicios, han pasado un montón de cosas, pero después los programas no le dedican el mismo tiempo cuando después yo gano un juicio”.

Lucía Oliver, la exempleada de Wanda Nara. (Foto: Instagram/@lulioliver_).

“Toda la gente que trabaja conmigo está en blanco y soy de pagar los sueldos como corresponde. Soy de hacer regalos a fin de año o en cumpleaños, y simplemente hay gente que es malagradecida y nada más”, sumó.

Más tarde, se refirió directamente a Oliver: “Me parece que habla muy mal de ella si el día de mañana va a buscar un trabajo. Así sea verdad o mentira, habla muy mal de su persona. Trabajaba muy poco conmigo, no estaba las 24 horas”.