Ni ojotas ni zuecos: la nueva tendencia que se viene para el verano 2026 por ser más cómoda y práctica

El verano 2026 ya se siente y, como cada año, Havaianas vuelve a ser protagonista en los pies de millones de personas. Pero esta vez, la marca brasileña fue por más: lanzó una versión renovada de su sandalia Una Açaí, que ya se perfila como el próximo hit de la temporada.

El modelo, que ya formaba parte del catálogo, sumó nuevas combinaciones de colores y detalles que la hacen ideal tanto para la ciudad como para la playa. La apuesta de Havaianas es clara: conquistar a quienes buscan comodidad, estilo y un toque moderno en un solo calzado.

Así es la nueva sandalia Una Açaí: detalles que marcan la diferencia

La Una Açaí se destaca por su diseño simple pero con personalidad. Tiene dos tiras anchas: una sujeta el talón para mayor firmeza y la otra cruza el empeine. El diferencial está en los pequeños detalles: las tiras vienen en colores distintos, lo que le da un look moderno y descontracturado.

Promete ser furor en la próxima temporada. (Foto: Havaianas).

En la plantilla, la marca sumó un guiño especial: en el pie izquierdo aparece la firma de Havaianas y en el derecho, la frase “hecho de verano brasileño”, sumando un toque divertido y relajado.

Los colores que van a marcar tendencia este verano

La nueva colección trae cinco opciones: Rosa Glow, Ferrugem, Pêssego, Preto y Rosa Gum. Los clásicos como el Preto (negro) siguen vigentes para quienes buscan algo elegante y fácil de combinar. Pero la gran novedad son los tonos Pêssego y Rosa Gum, que siguen la tendencia de los colores suaves y vibrantes que pisan fuerte en primavera y verano.

La nueva colección trae cinco opciones. (Foto: Havaianas).

Cuánto cuesta la sandalia del momento

En la tienda oficial de Havaianas, la sandalia cuesta $159,99 reales ($42.753,34 pesos argentinos).

Consejos para cuidar tu sandalia y que dure todo el verano

Havaianas recomienda algunos cuidados básicos para mantener la sandalia como nueva:

Limpieza: usar un paño húmedo, sin sumergir la sandalia en agua.

usar un paño húmedo, sin sumergir la sandalia en agua. Productos químicos: evitarlos, ya que pueden dañar el material.

evitarlos, ya que pueden dañar el material. Secado: no usar lavarropas ni secarropas; lo mejor es dejarla secar a la sombra y en un lugar ventilado.

no usar lavarropas ni secarropas; lo mejor es dejarla secar a la sombra y en un lugar ventilado. Uso: evitar zonas muy mojadas para preservar la durabilidad.

Havaianas busca volver a marcar tendencia. (Foto: Havaianas).

Con esta apuesta, Havaianas busca volver a marcar tendencia y reafirmar su lugar como la marca favorita del verano. ¿Te animás a sumarte a la moda de las nuevas sandalias?