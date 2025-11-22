Connect with us

Maxi López se largó a llorar al hablar de sus hijos y dejó sin palabras a Wanda Nara

El exfutbolista se emocionó y abrió su corazón frente a su exesposa en una charla que conmovió a todos.

La última gala de MasterChef (Telefe) dejó un momento cargado de emoción cuando Maxi López no pudo contener las lágrimas al hablar de sus hijos. El exfutbolista había presentado un plato que recibió elogios del jurado y terminó emocionando a Wanda Nara.

Todo comenzó cuando Maxi explicó de dónde venía su inspiración: “Me llena de orgullo, porque es para mis nenes. Es un plato hecho con amor”. Esa frase dio paso a una conversación que rápidamente tomó un tono más personal.

“¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos?”, le preguntó su exesposa y mamá de sus tres hijos varones. La respuesta fue inmediata y sincera: “Que te la pasás extrañando. Allá, acá…”.

Maxi López junto a sus tres hijos varones en "MasterChef" (Foto: Instagram / officialmaxilopez)
Maxi López junto a sus tres hijos varones en “MasterChef” (Foto: Instagram / officialmaxilopez)

Al escucharlo quebrarse, Wanda también se conmovió. “Bueno, no me hagas llorar, Maxi. No me acuerdo cuándo fue la última vez que lo abracé a Maxi. Están todos bien los chicos. Eso es lo importante”.

Entre disculpas y silencios, él siguió abriéndose: “Trato de estar presente acá y allá. Me cuesta. Es difícil. Me pasa ahora que extraño muchísimo a la Piccola, a Elle. Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos acá”.

El hecho dejó a Wanda por un instante sin palabras. Luego, intentó aliviar la tensión con una pregunta que también dejaba ver su preocupación genuina: “¿Qué hay que hacer para tenerlos a todos juntos?”.

Wanda Nara junto a sus tres hijos (Foto: Instagram / officialmaxilopez)
Wanda Nara junto a sus tres hijos (Foto: Instagram / officialmaxilopez)

Maxi respondió con una mezcla de deseo e incertidumbre: “Voy a tener que tomar una decisión, no sé. Me gustaría tenerlos a todos juntos”.

Fiel a su estilo, Wanda cerró con humor, pero dejó clara la intención de conseguir la unión familiar. “Hay que convencer a la Sueca. Vos sabés que yo todo lo consigo”, dijo entre risas. Maxi no dudó: “Le creo a Wanda”.

El momento, tan inesperado como entrañable, dejó a todos en el estudio visiblemente emocionados y mostró una faceta poco habitual del exfutbolista en televisión.

 

