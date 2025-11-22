Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tendencias

Decile hola al nail art para Año Nuevo: la nueva tendencia en uñas que arrasa para estas fiestas

Published

Diseños originales, mucho glitter y tonos vibrantes: así se llevan las uñas en las fiestas de fin de año.

El nail art se convirtió en el gran protagonista de las fiestas y este Año Nuevo no es la excepción. Las uñas dejaron de ser un simple detalle para transformarse en un accesorio clave del look festivo.

Para despedir el año y arrancar el 2025 con todo, la tendencia marca diseños cargados de brillo, glitter, piedras y colores vibrantes. El dorado y el plateado pisan fuerte, pero también se ven tonos neóndegradé y hasta dibujos personalizados que reflejan el espíritu de celebración.

Las claves del nail art para estas fiestas

La consigna es animarse a jugar. Las uñas largas almendradas siguen en auge, pero también hay opciones para quienes prefieren estilos más cortos o naturales. Lo importante es sumar detalles que llamen la atención: desde estrellas y fuegos artificiales hasta líneas metalizadas y combinaciones de texturas.

La consigna es animarse a jugar. (Foto: IA).
La consigna es animarse a jugar. (Foto: IA).

Los salones de belleza y las manicuras independientes ya muestran en sus redes los diseños más pedidos: francesitas reinventadas con glitter, esmaltes holográficos y aplicaciones 3D. El objetivo es que las manos sean protagonistas en cada brindis y foto de la noche.

El objetivo es que las manos sean protagonistas en cada brindis y foto de la noche. (Foto: IA).
El objetivo es que las manos sean protagonistas en cada brindis y foto de la noche. (Foto: IA).

Cómo elegir el diseño ideal para Año Nuevo

A la hora de elegir el nail art para las fiestas, la recomendación es:

  • pensar en el outfit;
  • pensar en el tipo de evento.

Para quienes buscan algo elegante, los tonos nude con detalles dorados o plateados son un clásico infalible. Si la idea es destacar, los colores intensos y los diseños llamativos son la mejor opción.

El nail art para Año Nuevo es la excusa perfecta para animarse a algo distinto y empezar el año con energía y estilo. ¿Te animás a probarlo?

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

Caso Pablo Laurta: confirmaron que los restos encontrados en Concordia pertenecen al remisero asesinado

Martín Sebastián Palacio avisó en la noche del 8 de octubre que tenía un traslado hacia Córdoba. Horas después, su auto fue encontrado incendiado...

3 días ago

Politica

Se cayó el préstamo de USD 20 mil millones del JP Morgan

Ahora Caputo intenta conseguir al menos USD 5.000 millones de un préstamo repo. El problema son las garantías.   El préstamo de USD 20.000...

3 días ago

Politica

Los Libertarios chaqueños se quedan con las ganas. Capitanich ADENTRO!!!

Los Libertarios chaqueños se quedan con las ganas. 📣 El Senado aprobó el pliego de Jorge Capitanich La Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó el...

4 días ago

NOTICIAS

El reclamo de un padre luego de que su ex intentara matar a su hija: “No quiero que sea otro Lucio Dupuy”

El hombre denunció que la mujer intentó degollar a la pequeña de 7 años. Este jueves, la Justicia de 9 de Julio declaró inimputable...

3 días ago