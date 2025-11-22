Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

Ángel de Brito contó un dato personal de Marcelo Tinelli y lo dejó expuesto

Published

El periodista habló de su exjefe luego de que se conociera la reconciliación con Juana Tinelli.

Marcelo Tinelli está en boca de todos por su problema familiar, que se desencadenó luego de que su hija, Juana Tinelli, contara que fue amenazada por teléfono. Luego de un breve distanciamiento y la reciente reconciliación, Ángel de Brito lo mandó al frente sacando a la luz algo muy personal y lo dejó expuesto.

Al aire de su programa, el periodista mencionó que el conductor habría sido tentado para estar al frente de un ciclo del otro lado del charco. Sin embargo, hizo una rápida aclaración. “Lamento pincharles el globo a todos”, dijo antes de referirse al verdadero deseo del novio de Milett Figueroa.

No va a ir a Uruguay, no va a ir a Chile. No va a volver a la televisión ahí, más allá de que tengan intenciones de llevarlo. Marcelo Tinelli quiere trabajar el año que viene en la televisión argentina. Que eso pase… bueno, eso es otro tema“, agregó. Sus declaraciones llegaron tras la renuncia del presentador a Carnaval, donde tenía un espacio en el que reinaba el humor y que revivía viejos momentos en VideoMatch.

Marcelo Tinelli dejó Carnaval (Foto: Captura Carnaval)
Marcelo Tinelli dejó Carnaval (Foto: Captura Carnaval)

Así fue la renuncia de Marcelo Tinelli a Carnaval

El 18 de noviembre, Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores anunciando el final de Estamos de paso, su programa de streaming. “Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar”, escribió en Instagram.

El Cabezón aclaró que el año que viene retomará este proyecto con fuerza y entusiasmo: “Necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”.

"Estamos de paso" no volverá hasta 2026. (Foto: Carnaval)
“Estamos de paso” no volverá hasta 2026. (Foto: Carnaval)

Por último, describió cómo fue la conversación que desencadenó el abrupto final del exitoso ciclo: “Hablé con el equipo y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa Estamos de paso no siga emitiéndose. Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí”.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

Caso Pablo Laurta: confirmaron que los restos encontrados en Concordia pertenecen al remisero asesinado

Martín Sebastián Palacio avisó en la noche del 8 de octubre que tenía un traslado hacia Córdoba. Horas después, su auto fue encontrado incendiado...

3 días ago

Politica

Se cayó el préstamo de USD 20 mil millones del JP Morgan

Ahora Caputo intenta conseguir al menos USD 5.000 millones de un préstamo repo. El problema son las garantías.   El préstamo de USD 20.000...

3 días ago

Politica

Los Libertarios chaqueños se quedan con las ganas. Capitanich ADENTRO!!!

Los Libertarios chaqueños se quedan con las ganas. 📣 El Senado aprobó el pliego de Jorge Capitanich La Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó el...

4 días ago

NOTICIAS

El reclamo de un padre luego de que su ex intentara matar a su hija: “No quiero que sea otro Lucio Dupuy”

El hombre denunció que la mujer intentó degollar a la pequeña de 7 años. Este jueves, la Justicia de 9 de Julio declaró inimputable...

3 días ago