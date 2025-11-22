Ángel de Brito contó un dato personal de Marcelo Tinelli y lo dejó expuesto

Marcelo Tinelli está en boca de todos por su problema familiar, que se desencadenó luego de que su hija, Juana Tinelli, contara que fue amenazada por teléfono. Luego de un breve distanciamiento y la reciente reconciliación, Ángel de Brito lo mandó al frente sacando a la luz algo muy personal y lo dejó expuesto.

Al aire de su programa, el periodista mencionó que el conductor habría sido tentado para estar al frente de un ciclo del otro lado del charco. Sin embargo, hizo una rápida aclaración. “Lamento pincharles el globo a todos”, dijo antes de referirse al verdadero deseo del novio de Milett Figueroa.

“No va a ir a Uruguay, no va a ir a Chile. No va a volver a la televisión ahí, más allá de que tengan intenciones de llevarlo. Marcelo Tinelli quiere trabajar el año que viene en la televisión argentina. Que eso pase… bueno, eso es otro tema“, agregó. Sus declaraciones llegaron tras la renuncia del presentador a Carnaval, donde tenía un espacio en el que reinaba el humor y que revivía viejos momentos en VideoMatch.

Marcelo Tinelli dejó Carnaval (Foto: Captura Carnaval)

Así fue la renuncia de Marcelo Tinelli a Carnaval

El 18 de noviembre, Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores anunciando el final de Estamos de paso, su programa de streaming. “Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar”, escribió en Instagram.

El Cabezón aclaró que el año que viene retomará este proyecto con fuerza y entusiasmo: “Necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”.

“Estamos de paso” no volverá hasta 2026. (Foto: Carnaval)

Por último, describió cómo fue la conversación que desencadenó el abrupto final del exitoso ciclo: “Hablé con el equipo y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa Estamos de paso no siga emitiéndose. Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí”.