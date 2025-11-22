Connect with us

Alejandra Maglietti fue víctima de un robo en Palermo y advirtió a sus seguidores: “Tengan cuidado”

La modelo compartió sus preocupación a través de las redes sociales y detalló la modalidad que usaron para llevarse varias de sus pertenencias.

Alejandra Maglietti sufrió un robo en Palermo cuando dejó su auto estacionado y usó sus redes sociales para alertar a sus seguidores. “Se llevaron mi bolso con maquillaje, ropa y accesorios que iba a usar en Bendita”, denunció en una historia publicada en Instagram.

En el posteo que hizo en sus historias, detalló la manera en la que le robaron: “Usaron el famoso inhibidor”.

“Desde que lo conté, no paro de recibir mensajes de gente a la que le pasó lo mismo, sobre todo en zonas comerciales. ¡Tengan cuidado!”, advirtió.

Alejandra Maglietti fue víctima de un robo en Palermo (Foto: Instagram / alemaglietti)
Alejandra Maglietti fue víctima de un robo en Palermo (Foto: Instagram / alemaglietti)

Según explicó, habló con la gente del local sobre la calle El Salvador al que había ido a retirar unas cosas y le dijeron que era una modalidad común. “Así que ya saben, corroboren que el auto haya cerrado correctamente”, avisó.

Estoy tratando de conseguir las cámaras para hacer la denuncia, pero evidentemente lo hacen en zonas donde la gente se baja del auto un ratito, pasan con una mochila o algo que disimula el inhibidor”, comentó.

La angustia de Alejandra Maglietti por las pérdidas que sufrió su pareja en el incendio en Ezeiza

La semana pasada, Maglietti se mostró muy angustiada tras el incendio en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini de Ezeiza que dejó al menos 25 heridos.

La modelo explicó que su pareja es uno de los empresarios afectados. “Estoy en un momento difícil. Mi pareja es uno de los afectados con lo que pasó en Ezeiza, con lo de la explosión. Perdón, estoy todavía como muy afectada por todo lo que pasó. Vengo de una noche sin dormir, con mucha angustia por todo lo que se está viviendo”, reveló la modelo al aire de LN+.

Alejandra Maglietti se mostró muy angustiada tras el incendio en Ezeiza (Foto: Instagram / alemaglietti - Captura TN)
Alejandra Maglietti se mostró muy angustiada tras el incendio en Ezeiza (Foto: Instagram / alemaglietti – Captura TN)

Al borde del llanto, Maglietti relató la desesperación que sintió al ver el fuego en el polo industrial. “Fue terrible y todavía estoy recuperándome de estos momentos porque fue el trabajo de toda una vida que se perdió. Mi pareja es uno de los afectados, Plásticos Lago, no es donde se produjo la explosión”, reveló.

