Adiós al blanco total: el tono que se debe usar en Año Nuevo para atraer abundancia y éxito para el 2026

Durante años, el blanco fue el color indiscutido para recibir el Año Nuevo. Pero el 2026 trae un giro total y el tono impoluto queda atrás. En su lugar, llegan otros colores que combinan intención, prosperidad y una elegancia mucho más natural.

Las nuevas tendencias, que también tienen el respaldo del Feng Shui, invitan a elegir tonos que no solo favorecen sino que también ayudan a atraer lo que cada uno desea para el año que arranca.

Los colores para atraer abundancia y prosperidad en 2026

1. Verde jade

El verde jade se perfila como uno de los grandes protagonistas del Año Nuevo 2026. En el Feng Shui, este tono representa prosperidad, equilibrio y renovación. Es ideal para quienes buscan atraer abundancia y estabilidad económica.

El verde es uno de los colores para usar en Año Nuevo. (Foto: Adobe Stock)

En la moda, el verde jade se impone en vestidos satinados, camisas livianas y accesorios de acento. Además, queda perfecto con detalles dorados o tonos neutros como arena y beige.

2. Dorado champagne

El dorado no se va, pero se transforma. Este año, deja de lado el tono intenso y se impone el dorado champagne, una versión más suave, elegante y equilibrada. Simboliza éxito, abundancia y gratitud, pero sin caer en la ostentación.

El dorado champagne es ideal para usar en Año Nuevo. (Foto: Freepik)

Podés sumarlo en prendas con textura satinada, sandalias o en aros y pulseras que aporten luz sin saturar el look.

3. Terracota

Inspirado en los tonos tierra, el terracota se vuelve el nuevo color de la seguridad, la calma y la estabilidad emocional. Representa raíces firmes, equilibrio y conexión con lo natural, cualidades muy valoradas para el nuevo ciclo.

El terracota es una opción perfecta par recibir el año. (Foto: Imagen Ilustrativa IA Gemini)

Funciona bárbaro en telas como lino o algodón, y se puede combinar con dorado, blanco o verde para lograr un look armónico y sofisticado.