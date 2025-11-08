Connect with us

Adiós al blanco total: el tono que se debe usar en Año Nuevo para atraer abundancia y éxito para el 2026

Published

Conocé los colores tendencia para usar el último día del año.

Durante años, el blanco fue el color indiscutido para recibir el Año Nuevo. Pero el 2026 trae un giro total y el tono impoluto queda atrás. En su lugar, llegan otros colores que combinan intención, prosperidad y una elegancia mucho más natural.

Las nuevas tendencias, que también tienen el respaldo del Feng Shui, invitan a elegir tonos que no solo favorecen sino que también ayudan a atraer lo que cada uno desea para el año que arranca.

Los colores para atraer abundancia y prosperidad en 2026

1. Verde jade

El verde jade se perfila como uno de los grandes protagonistas del Año Nuevo 2026. En el Feng Shui, este tono representa prosperidad, equilibrio y renovación. Es ideal para quienes buscan atraer abundancia y estabilidad económica.

El verde es uno de los colores para usar en Año Nuevo. (Foto: Adobe Stock)
En la moda, el verde jade se impone en vestidos satinados, camisas livianas y accesorios de acento. Además, queda perfecto con detalles dorados o tonos neutros como arena y beige.

2. Dorado champagne

El dorado no se va, pero se transforma. Este año, deja de lado el tono intenso y se impone el dorado champagne, una versión más suave, elegante y equilibrada. Simboliza éxito, abundancia y gratitud, pero sin caer en la ostentación.

El dorado champagne es ideal para usar en Año Nuevo. (Foto: Freepik)
Podés sumarlo en prendas con textura satinada, sandalias o en aros y pulseras que aporten luz sin saturar el look.

3. Terracota

Inspirado en los tonos tierra, el terracota se vuelve el nuevo color de la seguridad, la calma y la estabilidad emocional. Representa raíces firmes, equilibrio y conexión con lo natural, cualidades muy valoradas para el nuevo ciclo.

El terracota es una opción perfecta par recibir el año. (Foto: Imagen Ilustrativa IA Gemini)
Funciona bárbaro en telas como lino o algodón, y se puede combinar con dorado, blanco o verde para lograr un look armónico y sofisticado.

