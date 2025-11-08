Connect with us

Adiós a los estantes abiertos: la nueva tendencia que combina orden y estética en la cocina

Conocé la alternativa que apuesta por el orden total y el diseño minimalista.

Durante años, los estantes abiertos fueron el infaltable de las cocinas modernas. Sin embargo, hay una nueva tendencia que pisa cada vez más fuerte.

Son los paneles corredizos integrados, una solución que promete cambiar para siempre la forma de diseñar y vivir la cocina.

Por qué los paneles corredizos integrados son furor

La clave está en ocultar, pero sin perder practicidad. Los diseñadores apuestan por paneles corredizos o abatibles que esconden el espacio de guardado detrás de una superficie continua y elegante.

Los paneles corredizos son la nueva tendencia. (Imagen ilustrativa IA Gemini).

Estos paneles pueden ser de madera natural, vidrio opaco o piedra sinterizada, y permiten mantener la cocina despejada, sin resignar comodidad. De un solo movimiento, el panel se desliza y deja al descubierto estantes interiores, pequeños electrodomésticos o hasta una zona de trabajo auxiliar. Cuando se cierra, todo vuelve a verse prolijo y ordenado.

No solo es funcionalidad, sino que también definen el carácter de la cocina. Los más buscados son los de madera natural, melamina efecto lino o piedra sinterizada, siempre con terminaciones mate y sin tiradores a la vista.

En cuanto a los colores, predominan los tonos arena, visón, gris cálido y verde seco, que refuerzan la sensación de calma y continuidad visual.

