Ni wide leg ni chupín: el jean que será tendencia para el verano 2026 por ser más cómodo y elegante

Cómodos, frescos y súper versátiles, se convierten en el nuevo básico del guardarropa argentino.

La moda siempre da revancha y, esta vez, los jeans blancos anchos regresaron con todo para quedarse. Si alguna vez los miraste de reojo, preparate: en 2026 van a ser los protagonistas indiscutidos del street style y el comodín favorito para armar looks cancheros, cómodos y con mucha onda.

Por qué los jeans blancos anchos son el hit del año

No es solo una moda pasajera. Los jeans blancos en todas sus versiones —wide leg, oversized, cargo, mom o de cintura alta— se imponen como el nuevo básico imprescindible. ¿El secreto? Son cómodos, frescos y se adaptan a cualquier plan, desde una tarde de paseo hasta una salida nocturna.

Los jeans blancos se imponen como el nuevo básico imprescindible. (Foto: IA).

El blanco es el color perfecto para los días de sol y calor, pero también se banca el entretiempo y hasta el invierno si lo integrás bien. Además, este tono suma puntos porque es fácil de combinar y le da un aire moderno y relajado a cualquier outfit.

Cómo sumarlos a tu look y no fallar en el intento

Corte amplio, libertad total: los jeans anchos ofrecen movimiento y quedan bien en distintas morfologías. El “ soft dressing ” —siluetas holgadas, materiales livianos y tonos claros— es la clave para un estilo moderno y relajado.

El blanco, tu mejor aliado: funciona como un lienzo neutro. Podés mezclar texturas, jugar con contrastes y combinarlo con tonos tierra, pasteles o negro. No hay límites.

De la calle al evento: llevá tus jeans blancos con una remera básica y zapatillas para un look urbano, o sumales un blazer y sandalias para una salida más formal. La versatilidad es total.

Equilibrio en las proporciones: si el pantalón es voluminoso, optá por una parte de arriba más ajustada o liviana para mantener el balance y resaltar tu figura.

Materiales que suman: elegí telas suaves como lino, algodón o gasa para acompañar el espíritu relajado de la prenda.

Los jeans blancos anchos regresaron con todo para quedarse. (Foto: IA).

El dúo imbatible: blanco y marrón

Si querés un plus de estilo, apostá por la dupla blanco y marrón. Es una combinación que nunca pasa de moda y que eleva cualquier look, ya sea para el día o la noche.

En definitiva, los jeans blancos anchos llegaron para quedarse. Son una inversión inteligente: atemporales, adaptables y listos para acompañarte en cada ocasión. Animate a sumarlos a tu guardarropa y convertite en referente de la tendencia que va a arrasar en 2026.