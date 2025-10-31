Ni musculosa ni top: la prenda que va a ser tendencia este verano 2026

Connect with us

Se impuso en las calles y ya es el favorito de las que quieren look relajado sin resignar elegancia.

Este verano, el chaleco de punto se robó todas las miradas y desplazó del trono a la musculosa y al top. Sin dudas, esta prenda es de las más elegidas por quienes priorizan la comodidad, pero no quieren perder el toque canchero.

Esta tendencia explotó en las redes sociales y se replicó en las calles: cada vez más mujeres apuestan por esta pieza, que se adapta tanto a un look urbano como a una salida informal.

 

Esta tendencia explotó en las redes sociales. (Foto: IA).
Por qué el chaleco de punto es el nuevo favorito

El secreto está en su tejido liviano y su corte relajado, que permite moverse con libertad y sumar capas sin sofocarse. Además, se puede combinar con shorts, jeans, faldas o pantalones anchos, logrando un outfit fresco y moderno.

Las influencers y referentes de la moda ya lo adoptaron y lo muestran en distintas versiones: desde los clásicos neutros hasta los estampados coloridos que levantan cualquier conjunto.

El secreto está en su tejido liviano y su corte relajado. (Foto: IA).
Cómo llevarlo y no fallar

Para un look de día, el chaleco de punto queda perfecto sobre una remera básica o directamente sobre la piel, acompañado de accesorios simples y zapatillas. De noche, se puede sumar a un pantalón sastrero y sandalias para un toque más elegante, sin perder la comodidad.

La clave está en animarse a jugar con las texturas y los colores, y aprovechar la versatilidad de una prenda que llegó para quedarse.

