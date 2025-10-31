Connect with us

La tote bag cumplió su ciclo: el accesorio que redefine la forma de llevar todo este verano

Práctico, canchero y con onda: el accesorio que se impone para llevar todo en la temporada más calurosa.

La tote bag fue la reina indiscutida de los últimos veranos. Cómoda, liviana y con espacio para todo, se convirtió en el accesorio favorito de miles de argentinos para ir a la facultad, al trabajo o a la playa.

Pero todo ciclo tiene su final. Este verano, un nuevo bolso llegó para quedarse y está revolucionando la forma de llevar nuestras cosas.

 

El accesorio que se impone en 2026

Las tendencias cambian y la moda no se detiene. Ahora, el accesorio que pisa fuerte es el bolso tipo canasto. Con su aire relajado y su look natural, se transformó en el elegido para salir a la calle, ir al río o pasar el día en la pileta.

Ahora, el accesorio que pisa fuerte es el bolso tipo canasto. (Foto: Freepik).
Hecho de materiales como rafia, yute o mimbre, el canasto suma puntos por su practicidad y su capacidad para combinar con cualquier outfit veraniego. Además, es resistente y tiene espacio de sobra para llevar desde la toalla hasta el protector solar.

¿Por qué todos eligen el bolso canasto?

La clave está en su versatilidad. El bolso canasto no solo es ideal para la playa: también se adapta a la ciudad, a una salida con amigas o a una tarde de picnic. Su diseño amplio y sus asas cómodas lo hacen perfecto para cargar todo lo necesario sin perder el estilo.

La clave está en su versatilidad. (Foto: Freepik).
Además, muchas marcas argentinas ya lanzaron sus propias versiones, con detalles en cuero, colores vibrantes y hasta bordados personalizados. Así, cada uno puede encontrar el modelo que más se ajuste a su personalidad.

El adiós a la tote bag y el boom del canasto

La tote bag marcó una época, pero el verano 2026 tiene un nuevo protagonista. El bolso canasto llegó para redefinir la manera de llevar todo lo que necesitás, sumando frescura y mucha onda a cualquier look.

La tote bag marcó una época, pero el verano 2026 tiene un nuevo protagonista. (Foto: Freepik).
¿Te animás a sumarte a la tendencia?

