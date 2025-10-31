Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tendencias

El short de denim no va más: el reemplazo inesperado que vas a querer usar todo el verano

Published

Cómodo, fresco y versátil: el nuevo favorito que ya conquista las calles y promete ser el hit de la temporada.

El clásico short de jean (o denim) supo ser un infaltable en todos los veranos argentinos, pero este año todo cambió: las tendencias de moda dieron un giro inesperado y hay una prenda que se está robando todas las miradas entre las aficionadas a la moda.

En las redes sociales y en las vidrieras de las principales marcas, el short de lino se convirtió en el nuevo protagonista. Su textura liviana, el calce relajado y la variedad de colores lo transformaron en el reemplazo ideal para quienes buscan comodidad y estilo bajo el sol.

A diferencia del jean, el lino es un material fresco y respirable. (Foto: Freepik).
A diferencia del jean, el lino es un material fresco y respirable. (Foto: Freepik).

Por qué el short de lino es el nuevo must del verano

A diferencia del jean, el lino es un material fresco y respirable, perfecto para soportar las altas temperaturas. Además, su caída suave y su aspecto elegante permiten usarlo tanto para la playa como para una salida nocturna.

Las influencers y celebridades ya lo adoptaron y lo combinan con remeras básicas, tops o camisas oversized. El resultado: un look canchero, descontracturado y apto para cualquier plan.

La clave está en elegir tonos neutros como blanco, beige o celeste. (Foto: Freepik).
La clave está en elegir tonos neutros como blanco, beige o celeste. (Foto: Freepik).

Cómo llevar el short de lino y sumarte a la tendencia

La clave está en elegir tonos neutros como blanco, beige o celeste, aunque los colores vibrantes también pisan fuerte. Se puede usar con sandalias, zapatillas o incluso con botas cortas para un toque más jugado.

El short de lino no solo es cómodo, sino que también es fácil de lavar y mantener, lo que lo convierte en una opción práctica para el día a día.

Este verano, animate a dejar el denim de lado y probá el short de lino: la prenda que promete ser la estrella de la temporada y que ya se ganó un lugar en el guardarropas de quienes marcan tendencia.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Héctor Daer cuestionó el baile de Cristina Kirchner tras la derrota electoral: “No le cayó bien a nadie”

El dirigente de la CGT criticó la actitud de la ex presidenta luego de las elecciones y adelantó la postura sindical frente a la...

3 días ago

Politica

Juan Grabois calificó la condena a Guillermo Moreno como “un nuevo acto de proscripción política”

El diputado electo defendió al exsecretario de Comercio Interior y sostuvo que la Corte Suprema “baila al ritmo del poder”. Juan Grabois cuestionó con dureza...

3 días ago

Deportes

El estricto método que impuso Xabi Alonso en el Real Madrid para eliminar los “malos hábitos” y que genera tensiones en el vestuario

Según informaron, el DT del Merengue está realizando un profundo cambio en la cultura del plantel en comparativa con el enfoque que tenía Ancelotti...

3 días ago

Politica

La Cámpora apuntó contra la Corte Suprema: “Una caterva de mafiosos y corruptos”

La organización kirchnerista difundió un duro comunicado tras una serie de fallos judiciales que beneficiaron a Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. La...

3 días ago