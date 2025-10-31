El short de denim no va más: el reemplazo inesperado que vas a querer usar todo el verano

El clásico short de jean (o denim) supo ser un infaltable en todos los veranos argentinos, pero este año todo cambió: las tendencias de moda dieron un giro inesperado y hay una prenda que se está robando todas las miradas entre las aficionadas a la moda.

En las redes sociales y en las vidrieras de las principales marcas, el short de lino se convirtió en el nuevo protagonista. Su textura liviana, el calce relajado y la variedad de colores lo transformaron en el reemplazo ideal para quienes buscan comodidad y estilo bajo el sol.

A diferencia del jean, el lino es un material fresco y respirable. (Foto: Freepik).

Por qué el short de lino es el nuevo must del verano

A diferencia del jean, el lino es un material fresco y respirable, perfecto para soportar las altas temperaturas. Además, su caída suave y su aspecto elegante permiten usarlo tanto para la playa como para una salida nocturna.

Las influencers y celebridades ya lo adoptaron y lo combinan con remeras básicas, tops o camisas oversized. El resultado: un look canchero, descontracturado y apto para cualquier plan.

La clave está en elegir tonos neutros como blanco, beige o celeste. (Foto: Freepik).

Cómo llevar el short de lino y sumarte a la tendencia

La clave está en elegir tonos neutros como blanco, beige o celeste, aunque los colores vibrantes también pisan fuerte. Se puede usar con sandalias, zapatillas o incluso con botas cortas para un toque más jugado.

El short de lino no solo es cómodo, sino que también es fácil de lavar y mantener, lo que lo convierte en una opción práctica para el día a día.

Este verano, animate a dejar el denim de lado y probá el short de lino: la prenda que promete ser la estrella de la temporada y que ya se ganó un lugar en el guardarropas de quienes marcan tendencia.