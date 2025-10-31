Connect with us

El algodón es cosa del pasado: el tejido liviano que promete ser furor en 2026

Published

Liviano, suave y con brillo: el satén promete revolucionar la moda y dejar atrás los clásicos de siempre.

Sin dudas, el algodón fue durante décadas el rey indiscutido de la ropa cómoda y versátil. Sin embargo, todo indica que su reinado está llegando a su fin. El satén, un tejido liviano, suave y con un brillo inconfundible, se perfila como el gran hit fashionista de la industria textil para el verano 2026.

Las principales marcas y diseñadores ya pusieron el ojo en este material, que promete conquistar desde las pasarelas. ¿El secreto? Su textura delicada, su caída elegante y la capacidad de adaptarse tanto a ocasiones formales como informales.

 

Julieta Poggio en vestido de satén negro. (Foto: Instagram/@poggiojulieta).
¿Por qué el satén es el nuevo favorito?

El satén se destaca por su ligereza y frescura, dos cualidades que lo hacen ideal para los climas cálidos y para quienes buscan comodidad sin resignar estilo. Además, su brillo natural aporta un toque sofisticado que transforma cualquier prenda en una pieza especial.

A diferencia del algodón, que suele ser más opaco y pesado, el satén ofrece una sensación de lujo al tacto y una apariencia que llama la atención. Por eso, no sorprende que las colecciones de 2026 ya lo tengan como protagonista.

Romina Malaspina en vestido de satén. (Foto: Instagram/@romimalaspina).
Cómo se usará el satén en la moda de 2026

Vestidos, camisas, pantalones y hasta accesorios: el satén se adapta a todo. Las tendencias apuntan a prendas amplias, con cortes simples que dejan lucir la caída y el movimiento del tejido. Los colores vibrantes y los tonos pastel serán los más elegidos para resaltar el brillo característico del material.

Además, el satén no solo será furor en la ropa de noche o de fiesta. Su versatilidad lo convierte en una opción perfecta para looks urbanos y relajados, combinando elegancia y practicidad en partes iguales.

Camila Mayan con vestido de satén. (Foto: Instagram/@georginagio).
El algodón, cada vez más relegado

Si bien el algodón seguirá presente en el guardarropas, todo indica que perderá protagonismo frente a la irrupción del satén. La moda busca renovarse y ofrecer nuevas experiencias sensoriales, y este tejido liviano parece tener todo lo necesario para conquistar a quienes buscan algo distinto.

La pregunta ya no es si el satén reemplazará al algodón, sino cuándo lo hará. Y según los expertos, el cambio está a la vuelta de la esquina.

