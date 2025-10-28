María José Gómez, experta en moda: “Estas 3 prendas gritan mal gusto”

La especialista reveló cuáles son los errores más comunes que arruinan cualquier look y generó polémica entre sus seguidores.

La forma de vestir no solo refleja la personalidad, sino que también comunica intenciones, estilo y hasta el nivel de cuidado personal. Así lo sostiene María José Gómez, una experta en protocolo que se volvió furor en las redes sociales por sus consejos sobre etiqueta y buen gusto.

Con más de 300.000 seguidores en TikTok, Gómez se dedica a enseñar cómo lograr una imagen elegante y sofisticada. En uno de sus videos más comentados, fue directa: “Tres prendas que gritan mal gusto y que deberían desaparecer de los armarios elegantes”.

Las tres prendas que, según la experta, arruinan cualquier look

La especialista no dudó en señalar los clásicos errores que, según ella, restan elegancia:

Conjuntos de jogging: “Solo si su destino es el sofá o hacer spinning”, aclaró Gómez al dejar en claro que no son aptos para la calle.

Suecos de goma: "Seguramente cómodos, pero no afortunados para un look de calle", sentenció.

Prendas con logos grandes: "Entendemos que es de marca. La primera vez es habitual, una segunda y quizás una tercera, pero el verdadero estilo no necesita un cartel luminoso", remarcó.

La especialista no dudó en señalar los clásicos errores que, según ella, restan elegancia. (Foto: Freepik).

El debate en redes: ¿qué es el buen gusto?

La publicación de Gómez no tardó en viralizarse y generó un intenso debate entre sus seguidores. Muchos coincidieron con su análisis y sumaron sus propias observaciones sobre lo que consideran señales de mal gusto en la moda.

“Ropa muy apretada, pijama por la calle”; “No soy cartel rentable ni me pagan por promocionar”; y “Uñas extralargas y llenas de decoración, pestañas postizas, estampados muy llamativos, colores neón… tengo una lista infinita”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Los cinco errores que, según Gómez, impiden lucir elegante

En otro de sus videos, la experta fue más allá y enumeró cinco errores clave que, según su criterio, toda mujer debería evitar si busca verse elegante:

Ropa interior visible o deteriorada: “Ropa interior visible, rota o que no combina perfectamente con tu atuendo. Siempre debés ser discreta y adecuada, porque lo que no se ve, también habla de vos”, explicó.

Medias con agujeros: "Mejor a la basura", recomendó sin vueltas.

Uñas descuidadas: "Son una de nuestras primeras cartas de presentación. Si no podés mantener un esmalte perfecto, no sucede nada. Las uñas naturales son bellísimas tal y como son. Simplemente, tenés que cuidarlas, limpias y bien cortadas y tu carta de presentación será perfecta", aconsejó.

Zapatos sucios o desgastados: para Gómez, los calzados en mal estado son "un error silencioso, pero fatal". Recomendó mantenerlos siempre limpios y bien conservados.

Lenguaje corporal y verbal: "La elegancia no es solo lo que llevás, sino también cómo te comportás", concluyó la especialista.

“Medias con agujeros, mejor a la basura”, recomendó sin vueltas. (Foto: IA).

El verdadero estilo, según la experta

Para María José Gómez, la clave de la elegancia está en la discreción y el cuidado de los detalles. Su mensaje es claro: no hace falta ostentar marcas ni seguir todas las tendencias para verse bien. El verdadero estilo, asegura, se construye con pequeños gestos y decisiones cotidianas.