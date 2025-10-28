Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tendencias

El truco infalible para ablandar los zapatos nuevos y evitar ampollas

Published

Un método sencillo para estrenar calzado sin sufrir dolores ni lastimaduras.

Para muchas personas, comprar zapatos nuevos genera un gran entusiasmo, pero muchas veces la alegría se transforma en dolor después de las primeras horas de uso. Las ampollas, rozaduras y molestias suelen ser moneda corriente cuando el calzado todavía está rígido y no se adapta al pie.

Sin embargo, existe un truco casero que puede marcar la diferencia y ayudar a ablandar los zapatos nuevos. El secreto está en preparar el calzado antes de usarlo en la calle, para que ceda y se amolde a la forma de los pies.

Un método sencillo para estrenar calzado sin sufrir dolores ni lastimaduras. (Foto: Freepik).
Un método sencillo para estrenar calzado sin sufrir dolores ni lastimaduras. (Foto: Freepik).

El paso a paso para ablandar los zapatos nuevos

El primer consejo es usar medias gruesas y caminar dentro de casa con los zapatos puestos durante al menos 30 minutos. Esto permite que el material se estire de a poco, sin generar heridas.

Otra opción muy utilizada es aplicar calor con un secador de pelo sobre las zonas más rígidas del zapato mientras los tenés puestos con medias. El calor ayuda a que el material se ablande y tome la forma de tu pie.

Otra opción muy utilizada es aplicar calor con un secador de pelo sobre las zonas más rígidas del zapato. (Foto: IA).
Otra opción muy utilizada es aplicar calor con un secador de pelo sobre las zonas más rígidas del zapato. (Foto: IA).

Si el calzado sigue duro, podés colocar bolsas con agua dentro de los zapatos y llevarlos al freezer durante unas horas. Al congelarse, el agua se expande y estira el material, logrando que el zapato ceda sin dañarse.

Consejos para evitar lastimaduras

  • Estrená los zapatos en casa antes de usarlos en la calle.
  • Usá protectores o curitas en las zonas donde suelen aparecer ampollas.
  • Aplicá crema hidratante en los bordes internos para suavizar el roce.

Con estos trucos, vas a poder disfrutar de tus zapatos nuevos sin sufrir dolores ni lesiones. La clave está en tener paciencia preparar el calzado antes de salir a la calle.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Schneider celebró el triunfo y prometió “trabajo y compromiso” en el Senado por el Chaco

La vicegobernadora y senadora electa por La Libertad Avanza, Silvana Schneider, encabezó, junto al gobernador Leandro Zdero, los festejos tras conocerse los resultados electorales....

1 día ago

Politica

La Libertad Avanza se impone en Chaco y le aporta dos senadores al presidente Milei

Con los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio, el frente oficialista se impone en las categorías de senadores y diputados nacionales por la provincia...

1 día ago

Politica

Jorge “Coqui” Capitanich: “Vamos a pelear en el congreso por los chaqueño”

En una noche cargada de emoción y fervor militante, Jorge “Coqui” Capitanich fue confirmado como senador nacional electo por Fuerza Patria, tras una de...

1 día ago

Economia

El dólar cripto se derrumbó a los 1.400 pesos, pero advierten que el riesgo cambiario no desapareció

En el mercado advierten que Milei tiene que asegurar rápido la ayuda de Estados Unidos, porque ya no están los dólares del campo. El...

1 día ago