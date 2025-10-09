Salud pública en Chaco: Matzkin denuncia salarios congelados, falta de insumos y fuga de profesionales

El secretario general de APTASCH – Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco-, Dr. Ricardo Matzkin, alertó sobre la grave situación que atraviesa la salud pública en Chaco.

En El Resumen de Natagalá, denunció que el Gobierno provincial mantiene un “cero diálogo” con los gremios del sector y que los aumentos salariales se comunican de manera unilateral, generalmente por redes sociales.

Según Matzkin, los trabajadores de la salud perdieron poder adquisitivo durante el año y proyectan una caída cercana al 16% para 2025 si no se aplican nuevas medidas. Además, advirtió que la suspensión de la cláusula gatillo afecta no solo a los docentes, sino a todos los empleados de la administración pública, generando un congelamiento de salarios y aumentando la precarización laboral.

El dirigente sindical también destacó la falta de insumos en hospitales y centros de salud de toda la provincia, señalando que escasean medicamentos esenciales para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cáncer.

Esta situación, aseguró, se traduce en una mayor carga de trabajo para el personal y en riesgos para los pacientes.

Matzkin agregó que muchos profesionales de la salud están abandonando el sistema público para buscar mejores condiciones en la salud privada o en otras provincias, en parte debido a la falta de bonificación por dedicación exclusiva y la dispersión salarial entre cargos similares.

Por último, el dirigente reclamó la implementación efectiva de la carrera sanitaria, cuya ley fue sancionada en 2015 y reglamentada en 2023, pero cuyo avance se encuentra estancado por la falta de presupuesto y voluntad política.

Para Matzkin, estas medidas son clave para ordenar los ingresos, regularizar a trabajadores precarizados y mejorar la calidad del sistema de salud pública en la provincia.