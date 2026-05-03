La exnovia de Valentino López contó cómo es Wanda Nara como suegra y sorprendió con una inesperada revelación

La exnovia de Valentino López se volvió viral en las redes sociales porque en las últimas horas circuló un video en el que se la escucha contar cómo era Wanda Nara como suegra.

Cabe recordar que Carola Sánchez Aloe y el hijo de la mediática estuvieron en pareja durante más de un año. Sin embargo, confirmaron su separación a principios de este 2026.

“Wanda es un amor de suegra, de madre, todo. Es una genia”, aseguró la joven luego de que le preguntaran por la relación que tenía con la mamá de Valentino.

Carola tenía un excelente vínculo con la familia de Valentino. (Foto: instagram/officialvalentino.lopez)

“Tiene muy linda personalidad y ella también es divina. Siempre fue compinche conmigo”, contó Carola además de asegurar que Nara nunca fue “celosa” con ella y que comían sushi con mucha frecuencia.

Lo que más causó sorpresa en las redes sociales fue la respuesta que dio cuando le preguntaron qué le diría a Wanda en este momento. “Que la amo y que la extraño. A ella y a todos, a Nora, a los hermanos…”, expresó sin filtros.

Sin embargo cuando le consultaron si le pasaba lo mismo con Valentino, Carola manifestó: “No, ya está. Todo bien con él, pero ya está”.

El presente amoroso de Valentino López

A finales de marzo, Maxi López compartió un divertido video junto a su hijo Valentino, donde ambos respondieron preguntas sin filtro. Entre sus declaraciones, el adolescente confesó el secreto que le oculta a su mamá, Wanda Nara.

“¿Hay algún secreto que tengamos y que mamá no sepa?”, preguntó el exfutbolista. Sin vueltas, Valentino respondió que sí, y que se trataba de un romance que tiene actualmente.

Maxi López y su hijo Valentino. (Foto: Instagram/officialmaxilopez)

De todas formas, el hijo de Maxi López mantuvo oculta la identidad de su pareja, y hasta el momento no se mostró con nadie en sus redes sociales.

“Ay, qué intriga con quién sale”, “se mandaron al muere solitos, ahora Wanda los agarra por separado y les saca quién es la chica con la que sale”, “Wanda viendo esto y llamando a todo el mundo”, fueron algunos de los comentarios en el video esperando la reacción de la conductora.