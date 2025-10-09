Lucho Moser: “Fuerza Patria es la única alternativa para defender al Chaco y a los chaqueños”

El diputado provincial electo por el peronismo resaltó la agenda y las 100 propuestas del Frente. “Tenemos un programa sólido para recuperar el trabajo, la producción y los derechos vulnerados por el modelo económico de Javier Milei”, sostuvo.

El diputado provincial electo por el peronismo Lucho Moser destacó la propuesta electoral del Frente Fuerza Patria de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, subrayando que se trata de una agenda “propositiva, realista y profundamente comprometida con la defensa del Chaco, de los chaqueños y de sus intereses”.

Lucho Moser resaltó que las 100 propuestas presentadas por el espacio conducido por Jorge Capitanich constituyen “una clara herramienta política para reconstruir el país desde las provincias y devolver esperanza a un pueblo que sufre las consecuencias de un modelo económico fracasado”.

“Tenemos un programa sólido para recuperar el trabajo, la producción y los derechos vulnerados por el modelo económico de Javier Milei”, sostuvo.

El legislador que asumirá su banca en diciembre enumeró los ejes centrales del programa: el fortalecimiento de las universidades públicas, la inclusión de las personas con discapacidad, la protección de los jubilados, la defensa de los trabajadores y el impulso a las pymes como motor del desarrollo productivo y del empleo local.

Lucho Moser llamó a votar “por un cambio del modelo económico a nivel nacional”, advirtiendo que la gestión del presidente Javier Milei “ha fracasado rotundamente, dejando como saldo endeudamiento, recesión, desempleo y miles de familias que ya no llegan a fin de mes”.

Finalmente, instó a que Fuerza Patria obtenga la mayor representación posible en el Congreso, tanto en senadores como en diputados, “para defender con firmeza los intereses del Chaco frente a un gobierno nacional que solo piensa en la especulación financiera y no en la gente”.