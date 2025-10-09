Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

Lucho Moser: “Fuerza Patria es la única alternativa para defender al Chaco y a los chaqueños”

Published

El diputado provincial electo por el peronismo resaltó la agenda y las 100 propuestas del Frente. “Tenemos un programa sólido para recuperar el trabajo, la producción y los derechos vulnerados por el modelo económico de Javier Milei”, sostuvo.

El diputado provincial electo por el peronismo Lucho Moser destacó la propuesta electoral del Frente Fuerza Patria de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, subrayando que se trata de una agenda “propositiva, realista y profundamente comprometida con la defensa del Chaco, de los chaqueños y de sus intereses”.

Lucho Moser resaltó que las 100 propuestas presentadas por el espacio conducido por Jorge Capitanich constituyen “una clara herramienta política para reconstruir el país desde las provincias y devolver esperanza a un pueblo que sufre las consecuencias de un modelo económico fracasado”.
“Tenemos un programa sólido para recuperar el trabajo, la producción y los derechos vulnerados por el modelo económico de Javier Milei”, sostuvo.

El legislador que asumirá su banca en diciembre enumeró los ejes centrales del programa: el fortalecimiento de las universidades públicas, la inclusión de las personas con discapacidad, la protección de los jubilados, la defensa de los trabajadores y el impulso a las pymes como motor del desarrollo productivo y del empleo local.

Lucho Moser llamó a votar “por un cambio del modelo económico a nivel nacional”, advirtiendo que la gestión del presidente Javier Milei “ha fracasado rotundamente, dejando como saldo endeudamiento, recesión, desempleo y miles de familias que ya no llegan a fin de mes”.
Finalmente, instó a que Fuerza Patria obtenga la mayor representación posible en el Congreso, tanto en senadores como en diputados, “para defender con firmeza los intereses del Chaco frente a un gobierno nacional que solo piensa en la especulación financiera y no en la gente”.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

NOTICIAS

Misterio en Neuquén: una mujer pidió licencia en el trabajo para ir a un turno médico y desapareció

Azul Mía Natasha Semeñenko, de 49 años, es intensamente buscada desde hace casi dos semanas. Hasta el momento, no hay pistas firmes sobre su...

4 días ago

Politica

Escándalo en Charata: docentes le arruinaron el discurso a Zdero

El cumpleaños de Charata terminó en un verdadero papelón para el gobernador Leandro Zdero. Mientras el mandatario intentaba dar un discurso por los 111...

4 días ago

Politica

Capitanich en el Encuentro Militante: “Nuestra voz en el Congreso será tan alta como los votos que nos respaldan”

El candidato a senador nacional por el peronismo cerró un multitudinario encuentro en Resistencia y ratificó que “somos la única garantía de oposición para...

4 días ago

Politica

Miraflores Zdero y sus funcionarios ignoraron el reclamo docente en el acto aniversario

Durante el acto central por el 85° aniversario de Miraflores, mientras el gobernador Leandro Zdero y su equipo de funcionarios encabezaban la ceremonia oficial,...

4 días ago