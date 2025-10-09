“Juanchi” García también pidió la emergencia forestal: “El sector está en jaque y requiere una atención inmediata”

El candidato a diputado nacional por el Frente Fuerza Patria se sumó al pedido de Jorge Capitanich para declarar esta medida en favor del sector maderero y “en defensa del trabajo”. Denunció que “el gobierno de Zdero es sinónimo de una burocracia asfixiante”.

El candidato a diputado nacional por el Frente Fuerza Patria, Juan Manuel “Juanchi” García, advirtió que el sector foresto-industrial chaqueño atraviesa una situación crítica que “se ha empezado a suscitar y agravar en los últimos meses”.

En línea con el pedido de Jorge Capitanich, quien días atrás propuso declarar la emergencia forestal, García anunció que se impulsará un documento ante la Legislatura para que se trate de manera urgente esta medida “para defender el trabajo”.

“El gobierno provincial aumentó más de 400% el aforo, generando una carga imposible de sostener para los productores, con un sistema engorroso que los está ahogando”, denunció el intendente de Machagai tras participar de varias reuniones con referentes de toda la provincia.

Además, señaló que los despidos en la Dirección de Bosques “redujeron drásticamente la capacidad operativa” y que los costos energéticos “se dispararon entre 1.000% y 7.000%, afectando de lleno a las fábricas de muebles”.

De esta manera, García se sumó al planteo de “Coqui” de una completa agenda para el sector maderero y la declaración de emergencia forestal para impedir que la actividad continúe desprotegida como sucede en la actualidad.

“Juanchi” advirtió también que la falta de un sistema simplificado para la emisión de guías “pone en riesgo los traslados de mercadería”, lo que ha hecho que los compradores “se vayan a Formosa”.

Por lo que exigió una “baja significativa del aforo” y la creación de un sistema online que agilice los trámites.

“El sector forestal genera miles de puestos de trabajo en todo el Chaco y hoy está en jaque. No hay vocación de no pagar, el problema es la burocracia y la falta de gestión del gobierno de Leandro Zdero”, enfatizó.

“Necesitamos respuestas inmediatas y vamos a trabajar muy fuerte para lograrlo”, concluyó el candidato de Fuerza Patria.