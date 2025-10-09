Glenda Seifert: “votar a la 503 violeta es no volver al pasado y no volver al kirchnerismo que tanto daño nos hizo”

La intendenta de Pampa del Infierno y candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Glenda Seifert, destacó en 7AM el respaldo que percibe en su recorrida por el interior provincial y afirmó que “cada lugar que visitamos nos llena de energía y optimismo”.

La jefa comunal, que además integra el sector productivo chaqueño, señaló que uno de sus principales objetivos legislativos será “pelear por una tarifa diferenciada de energía para el norte”, al considerar que “los chaqueños sufrimos temperaturas extremas y merecemos los mismos beneficios que tiene el sur del país”.

A su vez, planteó la necesidad de avanzar en mejoras en la conectividad vial y ferroviaria: “la producción del norte, que representa más del 37% de la producción primaria provincial, sale casi toda por rutas en mal estado. Hay que buscar una solución definitiva para las rutas nacionales y ampliar los cupos del tren”.

Seifert también insistió en la importancia de impulsar “una reforma laboral necesaria y leyes más amenas para las pymes y el sector industrial”, que —según dijo— “podrían generar más empleo privado y oportunidades de inversión en el interior chaqueño”.

Consultada sobre las razones para votar a La Libertad Avanza, Seifert aseguró que la alianza “es estratégica y nadie pierde su identidad partidaria, pero es la única manera de enfrentar la corrupción que gobernó durante 16 años y de impedir que vuelvan quienes siempre se beneficiaron a costa del pueblo”.

La intendenta sostuvo que los acuerdos con el Gobierno nacional de Javier Milei “ya dieron resultados concretos”, mencionando como ejemplos el financiamiento para concluir el segundo acueducto y el inicio de la obra vial entre Miraflores y Las Hacheras. “Queremos un Chaco ordenado, productivo y seguro. Votar la lista 503 violeta es no volver atrás, no volver al kirchnerismo que tanto daño y tanta sangre chaqueña nos costó”, remarcó.