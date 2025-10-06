Capitanich en el Encuentro Militante: “Nuestra voz en el Congreso será tan alta como los votos que nos respaldan”

El candidato a senador nacional por el peronismo cerró un multitudinario encuentro en Resistencia y ratificó que “somos la única garantía de oposición para ponerle un freno a Milei”.

El candidato a senador nacional por el Frente Fuerza Patria Jorge Milton Capitanich encabezó el Encuentro Militante que en Resistencia se tradujo en un multitudinario apoyo a la Lista 501 de cara a las elecciones de este 26 de octubre.

“Nuestra voz en el Congreso será tan alta como los votos que nos respaldan en las urnas”, aseguró Coqui, ante un Central Norte repleto.

El líder del justicialismo chaqueño remarcó que la opción que presente Fuerza Patria “es la única garantía de oposición para ponerle un freno a Milei”.

Además, resaltó la importancia de que la ciudadanía se exprese en las elecciones y que todos y cada uno de los chaqueños concurran a votar.

“Nuestra lista es la que única que se identifica con el celeste y blanco, los colores de la bandera argentina y un corazón amarillo en el medio”, enfatizó.

Capitanich dijo que el justicialismo es también la opción política que defiende a todos los sectores: a los trabajadores, a los discapacitados, a los jubilados, a los docentes, a la industria, al comercio y a la producción.

En otro tramo del multitudinario acto en la capital provincial, Coqui apuntó contra la alianza libertaria que en el Chaco es encarnada por los candidatos del gobernador Leandro Zdero y el Presidente Milei.

“Enfrente solamente generan exclusión social, pobreza, desindustrialización, destrucción del aparato productivo, desempleo y caída del salario; por eso tenemos que ponerle un freno este domingo 26”, afirmó.

“Lo que está claro es que esta elección es una definición entre dos modelos: uno que destruye a los argentinos y entrega la soberanía nacional contra el nuestro, que es democrático y el único capaz de reconstruir la cultura del trabajo y de la producción”, finalizó.

Del acto participaron todos los candidatos y candidatas del Frente Fuerza Patria; militantes de toda la provincia; intendentes peronistas; y referentes de agrupaciones sindicales y políticas.

Intensa agenda de Fuerza Patria en Sáenz Peña

En el marco de su recorrida por el interior chaqueño, Capitanich desarrollará este sábado una cargada agenda en Presidencia Roque Sáenz Peña. Desde temprano compartirá un desayuno con adultos mayores en el Centro de Jubilados y, hacia el mediodía, mantendrá un encuentro con profesionales de distintos ámbitos en el espacio Quórum. Más tarde, a las 16, será el turno de los productores agropecuarios en la Sociedad Yugoslava, para luego reunirse con docentes y trabajadores de la salud en el primer piso de la UNCAUS.

La agenda continuará con un encuentro con representantes gremiales en la sede del Sindicato de Camioneros, a las 18, y concluirá con empresarios, comerciantes y vecinos en “La Residencia”, a partir de las 19.