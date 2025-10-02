UPCP respaldó la ley de emergencia pediátrica y exigió prioridad salarial en el Presupuesto 2026

El secretario general de UPCP, José Niz, encabezó una acción de visibilización frente a la Legislatura provincial en apoyo al proyecto de ley de emergencia pediátrica presentado por profesionales del Hospital Pediátrico. “Ingresó hoy a la Cámara y esperamos que se trate de inmediato”, sostuvo en La Mañana de Natagalá.

El gremio reclama inversión en infraestructura hospitalaria, equipamiento de alta complejidad, insumos y estabilidad laboral para el personal precarizado. “La mayoría son contratos de servicio y tienen temor a perder su vínculo por reclamar lo que necesitan los niños chaqueños”, advirtió.

Niz vinculó el reclamo sanitario con la crítica situación salarial del sector público. Señaló que UPCP exige tratamiento preferencial del proyecto de equiparación salarial 715/2025, ante lo que consideró aumentos insuficientes por parte del Ejecutivo. “Hoy el 95% de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza”, afirmó.

De cara al ingreso del Presupuesto 2026, pidió que los legisladores “tengan un diagnóstico real de la crisis profunda que atraviesan los servidores públicos” y definan partidas razonables para recomponer ingresos.

El dirigente también reclamó que el gobernador Leandro Zdero habilite el ámbito paritario previsto por ley para resolver los conflictos salariales. “Se pidió a la Cámara que exija informes sobre por qué no convoca a paritarias”, señaló.

Respecto del acompañamiento al proyecto de emergencia pediátrica, se mostró optimista y anticipó una campaña de recolección de firmas en toda la provincia.

“Vamos a exigir que los diputados le den prioridad a las necesidades de los niños y de las mujeres embarazadas, porque sin eso no hay futuro como provincia ni como país”, concluyó.