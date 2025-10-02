Escuela tomada por falta de respuestas del gobierno provincial en Corzuela Chaco

Los padres de la escuela N°1062 “Héroes de Malvinas” de la localidad de Corzuela están reclamando por la falta de respuestas y mantenimiento en el edificio donde los chicos asisten en la actualidad.

El gobierno de Leandro Zdero no continuó con la obra del nuevo edificio que se estuvo ejecutando durante la gestión anterior y quedó paralizada. Desde la escuela se cansaron de enviar notas y la única respuesta que tuvieron desde Infraestructura Provincial fue que se busquen a alguien que ponga la plata porque desde el ejecutivo provincial no le iban a mandar.

Además se quejan de la ausencia e inacción del Director de la Regional Educativa 8A Fabián Serrano.