Argentina goleó 4-1 a Australia y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20

La Albiceleste se llevó el triunfo con los goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino y este sábado buscará asegurar el liderazgo del Grupo D ante Italia
La selección argentina se llevó una valiosa victoria 4-1 contra Australia para asegurar su boleto a los octavos de final con una jornada de antelación en el Grupo D del Mundial Sub 20. Alejo Sarco y Tomás Pérez adelantaron al ganador y el descuento de Daniel Bennie instaló un manto de incertidumbre, pero la Celeste y Blanca liquidó el trámite a través de Ian Subiabre y Santino Andino.
El equipo de Diego Placente es el líder de la zona con puntaje ideal en dos presentaciones después del triunfo inicial frente a Cuba. Italia quedó segunda con cuatro puntos y lo siguen los cubanos (1) y Australia (0).
La Albiceleste volverá a jugar este sábado desde las 20 (hora argentina) contra la Azzurra en Valparaíso, mientras que los oceánicos cerrarán la primera fase ante los del Caribe en idéntico horario.
95 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Santino Andino clavó la pelota en un ángulo para el 4-1 de la Albiceleste.
92 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Ian Subiabre liquidó el partido después de una gran jugada de Milton Delgado.
89 minutos: Prestianni acarició el tercer gol
El volante, que ingresó desde el banco, tuvo la suya para estirar diferencias con un remate rechazado por Hall al córner.
84 minutos: cuarto cambio en Argentina
Juan Villalba por Julio Soler.
80 minutos: triple modificación de Argentina
Ian Subiabre, Gianluca Prestianni y Tobías Andrada por Álvaro Montoro, Maher Carrizo y Valentino Acuña.
75 minutos: segundo pedido equivocado de Australia
El entrenador Trevor Brian Morgan solicitó la segunda revisión por un supuesto penal que no era a la salida de un tiro libre.
69 minutos: Sarco estuvo cerca del tercero
Steven Hall le tapó el grito al ex hombre de Vélez.
La rápida respuesta de Argentina al descuento de Australia
68 MINUTOS: ¡GOL DE AUSTRALIA!
El arquero Santino Barbi intentó despejar una pelota afuera del área, le pegó al aire y le entregó el descuento a Daniel Bennie con el arco vacío.
Australia descontó tras un error del arquero de Argentina
66 MINUTOS: ¡MONTORO ESTRELLÓ UN REMATE EN EL TRAVESAÑO!
El atacante está cada vez más cerca de su gol. En esta oportunidad, realizó un zurdazo en las inmediaciones de la medialuna que fue rechazado por el parante superior de Hall.
65 minutos: volvió a probar Montoro desde lejos
El juvenil de 18 años, que juega en Botafogo, ensayó un intento desde más de 25 metros que fue rechazado por el arquero Steven Hall.
62 minutos: tramo sin llegadas en Chile
Australia muestra escasas herramientas para pisar el área contraria frente a un equipo sin presiones por la ventaja de dos goles.
52 minutos: Australia reclamó un penal y usó la tarjeta verde
Los oceánicos pidieron la revisión de una mano no sancionable de Maher Carrizo y, tras observarla en la pantalla, el juez principal no cobró la pena máxima.
46 minutos: Montoro tuvo la primera del complemento
El hombre de la Argentina se sacó de encima a un rival en el área y sacudió un derechazo que salió al lado del palo izquierdo de Hall.
¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Argentina se impone 2-0 a Australia en Valparaíso por la segunda jornada del Grupo D en el Mundial Sub 20. Alejo Sarco y Tomás Pérez le dan la ventaja a la Celeste y Blanca para meterse en los octavos de final.
El banco Albiceleste fue clave en el resultado porque Placente pidió la revisión de las dos polémicas de la etapa. En la primera jugada, el árbitro había sancionado una falta inexistente de Sarco en el 1-0 y, tras revisarla en pantalla, cobró el tanto.
Se repitió el protocolo a los 33 minutos en el empate transitorio de Australia. La celebración de Tiago Quintal fue invalidada por una falta a Tomás Pérez en el origen de la acción.
44 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Tomás Pérez marcó el 2-0 en Chile.
36 MINUTOS: ¡ANULARON EL TANTO DE AUSTRALIA!
El árbitro invalidó la acción por una falta de Quintal sobre Pérez después de revisar la jugada en la pantalla a pedido del banco argentino.
33 MINUTOS: ¡GOL DE AUSTRALIA!
Tiago Quintal presionó a Tomás Pérez, recuperó una pelota en el área y resolvió con una definición por encima de Barbi.
28 minutos: primer avance claro de Australia
Santino Barbi salió mal en un tiro libre que terminó con un cabezazo de Sebastian Esposito en el techo del arco.
19 minutos: nueva atajada de Hall
El guardameta se estiró a su palo izquierdo para despejar al córner un tiro libre muy bien pateado por Maher Carrizo.
18 minutos: buena presión y casi llega el segundo
La Celeste y Blanca apretó en la salida defensiva, recuperó una pelota en las inmediaciones de área y Álvaro Montoro probó un remate a las manos de Steven Hall.
14 minutos: Argentina cuida la ventaja
La Albiceleste minimiza a Australia y no lo deja avanzar sobre el terreno después del tempranero gol de Sarco.
5 MINUTOS: ¡TARJETA VERDE Y HAY GOL DE ARGENTINA!
El entrenador Diego Placente pidió la revisión de la acción y el juez principal dio marcha atrás con su decisión original después de observar la jugada en la pantalla.
Alejo Sarco convirtió el gol, el árbitro cobró una falta previa y dio marcha atrás con su decisión tras ver la jugada en la pantalla
3 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGENTINA!
El árbitro Youcef Gamouh invalidó el tanto de Alejo Sarco por una presunta falta previa al zaguero central Sebastian Esposito.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Salieron los equipos a la cancha
Ya se viene el duelo entre Argentina y Australia por el Mundial Sub 20.
Cuándo volverá a jugar la selección argentina Sub 20
Luego de este duelo contra Australia, la Celeste y Blanca se medirá a Italia este sábado desde las 20 (hora argentina) en Valparaíso.
¡FORMACIONES CONFIRMADAS!
Argentina: Santino Barbi, Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tomás Pérez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Valentino Acuña, Milton Delgado; Álvaro Montoro, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Australia: Steven Hall; Daniel Bennie, Sebastian Esposito, Panagiotis Kikianis, James Overy; Paul Okon-Engstler, Alexander Badolato, Rhys Youlley, Tiago Quintal, Jaylan Pearman; y Musa Toure. DT: Trevor Brian Morgan.
¡ITALIA Y CUBA EMPATARON: ARGENTINA QUEDÓ A UN PASO DE LA CLASIFICACIÓN!
La igualdad 2-2 entre italianos y cubanos en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso le dejó el camino allanado a la Albiceleste, ya que una victoria la dejará en la cima del grupo y asegurará su pasaje entre los 16 mejores rumbo a los octavos de final.
El cuerpo arbitral del partido
Árbitro: Youcef Gamouh.
Asistentes: Raul Cabañero y Inigo Lopez de Carain.
Cuarto árbitro: José Maria Sanchez.
Quinto árbitro: Khalil Hassani.
