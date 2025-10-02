Argentina goleó 4-1 a Australia y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20

19 jugadores en cuatro selecciones distintas: las promesas del fútbol argentino a seguir de cerca en el Mundial Sub 20 La Albiceleste tendrá 14 de sus 21 representantes que militan en la Liga Profesional, pero habrá otros cinco en Paraguay, Chile y Colombia

Gadiel Paoli, Maher Carrizo y Lautaro Millán Gadiel Paoli, Maher Carrizo y Lautaro Millán

El fútbol argentino tendrá la atención dividida durante las próximas semanas, porque mientras los clubes del país transitan la recta final del Torneo Clausura y de las distintas competencias locales e internacionales, se iniciará un certamen siempre atractivo: el Mundial Sub 20.